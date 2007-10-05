Тернист и долог учительский путь к успеху

7 лучших педагогов страны в преддверии профессионального праздника получили высшую награду - знак "Отличник образования".

Нагрудный знак учителям лично вручил Министр образования. Среди награжденных - преподаватель математики столичной школы №41 Борис Комраков. У Бориса Борисовича сегодня урок показательный. В телевидении у него дебют. Учитель математики - человек не публичный, поэтому немного нервничает. Но оптимизм и жизненная энергия чувствуются даже через камеру.

Прирожденным математиком Борис Борисович себя не считает. "Отличником образования" стал только сейчас, а в школе математику не жаловал. Как семечки щелкал задачи, уравнения и тождества, а вот пространственная геометрия изучению никак не поддавалась. В дневнике часто стоял неуд. И только усердие и трудолюбие помогли полюбить науку и будущую профессию.

Для учеников Борис Борисович - второй папа, для коллег - настоящий друг и пример для подражания. У него, свои оригинальные методы работы. Удивительно, но в профильных классах средней школы №41 нет отстающих. Зато есть стопроцентное поступление в ВУЗы, причем на бюджетную форму.

Нагрудный знак "Отличник образования" для Бориса Борисовича стал лучшим подарком к профессиональному празднику. Вместе с ним высшую педагогическую награду получили еще 6 учителей страны. Это еще раз подтверждает престиж и авторитет белорусского образования.

