Полноценное электронное правительство будет создано в Беларуси

Новости Беларуси. Механизм работы электронного правительства нуждается в доработке. Перспективы развития цифровой экономики и информационного общества обсудили в Совмине.

Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков акцентировал внимание на недостаточном использовании современных технологий специалистами разных сфер. Объем корреспонденции, передаваемой в цифровом варианте, не достигает сегодня и половины от общего числа документов. В регионах этот показатель – менее 30%, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Цифровая трансформация экономики, или информатизация – одно из важнейших слагаемых в формуле роста конкурентоспособности экономики нашей страны. Промежуточные результаты нашей работы в сфере информатизации достаточно высоко оценены мировой общественностью. По развитию информационно-коммуникационных технологий наша страна занимает достаточно высокое 31 место среди 175 стран, за год улучшив свою позицию на пять пунктов. Отдельно стоит подчеркнуть, что среди стран СНГ здесь мы первые.

В целом программой социально-экономического развития страны в сфере информатизации поставлена цель решить 12 ключевых задач. Создание полноценного электронного правительства как раз среди них. Все базы и административные услуги должны быть в электронном виде.

К этому же времени альтернативной бумажным рецептам в лечебных учреждениях должны стать цифровые аналоги. Они уже есть во всех поликлиниках столицы. Постепенно к этому присоединяются регионы. Планируется, что полная информатизация поликлиник будет закончена к 2020 году.