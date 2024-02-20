Поликлиники Беларуси переходят на электронный документооборот. Попасть к врачу теперь станет проще

В Беларуси реализуют пилотный проект по электронному документообороту в поликлиниках. История болезни пациента ведется не на бумаге. Медики работают с виртуальными медкартами. Одной из первых к проекту присоединилась Брестская областная консультативная поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2020 года там работает система электронной очереди. Только за прошлый год ею воспользовались свыше 120 тысяч пациентов со всей Брестской области. Механизм прост: пациент на входе выбирает нужную услугу на электронной стойке, получает номер и ждет очереди в комфортных условиях. Команда из шести регистраторов – ее планируют расширять – готова выслушать и направить к нужному специалисту. Отдельный специалист работает в колл-центре для предварительной записи.

Елена Харкович, старший медицинский регистратор Брестской областной консультативной поликлиники:

Преимущество в том, что быстрее стало принимать пациентов и удобнее. 600-700 человек в смену мы принимаем пациентов, которые приезжают к нам с районных поликлиник.

Виктор Гондюк, начальник отдела информационных технологий Брестской областной клинической больницы:

Наша больница вступила в пилотный проект Министерства здравоохранения о безбумажном документообороте в поликлиниках. Будет надеяться, что скоро привычная бумажная карточка упразднится и все будет в электронном виде.

В областной поликлинике вскоре возле каждого кабинета врача появится электронное табло, чтобы пациент мог видеть, сколько человек находится перед ним.