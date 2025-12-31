Движение поездов через тоннель под Ла-Маншем приостановили

Движение поездов через тоннель под Ла-Маншем было приостановлено. Причина – сбой в системе электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В самый пик новогодних путешествий тысячи пассажиров оказались в сложной ситуации. Сообщение между Великобританией и континентальной Европой прервалось на несколько часов.
Торстен Нойман:
Все планы на Новый год и праздничные мероприятия будут отменены. И да, нам все равно придется подумать, как и когда мы вернемся домой.
Бети Денбе:
Завтра я работаю, и это досадно, потому что я не знаю, есть ли у меня отель на сегодняшний вечер. Это все жутко сложно.
Компания Eurostar, обслуживающая маршруты Лондон-Париж, Брюссель, Амстердам и Диснейленд Париж, объявила: движение поездов остановлено на неопределенный срок. Пассажирам на парижском вокзале Гар-дю-Нор сообщили, что рейсы будут прерваны до конца дня. Позже оператор тоннеля уточнил: сервис постепенно возобновляется, однако задержки остаются значительными – ожидание может достигать шести часов. Ситуация затронула один из самых загруженных железнодорожных коридоров Европы именно в период новогодних каникул. Британское министерство транспорта предупредило: сбои будут ощущаться еще в течение суток.