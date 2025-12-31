Движение поездов через тоннель под Ла-Маншем приостановили

Движение поездов через тоннель под Ла-Маншем было приостановлено. Причина – сбой в системе электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самый пик новогодних путешествий тысячи пассажиров оказались в сложной ситуации. Сообщение между Великобританией и континентальной Европой прервалось на несколько часов.

Торстен Нойман:

Все планы на Новый год и праздничные мероприятия будут отменены. И да, нам все равно придется подумать, как и когда мы вернемся домой.