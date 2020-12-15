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Показали навыки в стрельбе и вождении. Танкисты и мотострелки провели учения на полигоне под Барановичами

15 декабря 2020 07:40
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Новости Беларуси. Десятки условных целей и сложная мишенная обстановка не помешали белорусским мотострелкам решить непростые задачи по обороне. 14 декабря на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами прошли боевые занятия подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показали навыки в стрельбе и вождении. Танкисты и мотострелки провели учения на полигоне под Барановичами-1

Экипажи боевых машин, командиры и бойцы продемонстрировали результаты в стрельбе и вождении. Им предстояло поразить три цели из 30-миллиметровой пушки и спаренного пулемета. При этом не только уничтожить цели противника, но и сменить несколько огневых позиций за минимально короткий промежуток времени.

Показали навыки в стрельбе и вождении. Танкисты и мотострелки провели учения на полигоне под Барановичами-4

Максим Ермакович, командир батальона:
На данный момент экипажи выполняют упражнения по вождению применительно к выполнению упражнения стрельб. И непосредственно будут выполнять упражнения из вооружения БМП-2.

Также будут отрабатываться вопросы по загрузке сокращенного боекомплекта, отрабатываться вопросы разведки цели, наблюдения. Цель занятия – совершенствование навыков экипажей, их слаживания.

Показали навыки в стрельбе и вождении. Танкисты и мотострелки провели учения на полигоне под Барановичами-7

Показали навыки в стрельбе и вождении. Танкисты и мотострелки провели учения на полигоне под Барановичами-9

Кроме личного состава, проверку прошли модернизированные образцы вооружений и военной техники. Сейчас в подразделении идет один из этапов боевого слаживания, венцом которого станет батальонное тактическое учение.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Максим Ермакович # Фотофакт

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