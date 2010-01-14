Поймали сутенера, который помогал «ночным бабочкам» обслуживать водителей фур в Борисове

На протяжении полутора лет житель Борисова «крышевал» двух местных девушек, зарабатывавших на жизнь проституцией на автостоянке большегрузных автомобилей, расположенной на 417-м км трассы М-1 «Брест — граница РФ».

Установив за деятельностью «ночных бабочек» строгий контроль, мужчина обеспечивал их личным транспортом — для доставки к клиентам, и даже защищал от всяческих «противоправных» действий этих самых клиентов. Плата за это предполагалась щедрая — не менее 50 % от получаемого девушками вознаграждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171 («Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией») УК Республики Беларусь. 49-летний мужчина арестован, сообщает «Адзінства».