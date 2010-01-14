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На старый Новый год минчане последний раз смогли порадоваться праздничной иллюминации

14 января 2010 10:16
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Центр города мерцал до полуночи, затем Минск перешел в свой привычный световой режим. Не такой яркий, но не менее стильный.

Напомним, в нынешнем сезоне праздничную атмосферу создавали около 70 тысяч лампочек. У семи елок, расположенных в центре, полностью изменился дизайн. Фонари на зеленых красавицах меняли 80 рисунков. Праздничная иллюминация полностью избавилась от ламп накаливания, остались только светодиодные, что в 10 раз снизило потребление электроэнергии. Новогодними огнями в этом году засверкали новые участки города, появились новые конструкции – неоновые пилоны на проспекте Победителей и на путепроводе, соединяющем площадь Независимости с улицей Московской. Вершиной праздничной иллюминации в прямом смысле стала телевизионная вышка на улице Коммунистическая, которая впервые засияла разными огнями аккурат под Новый год.

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

УЛИЦУ ГИНТОВТА АТАКОВАЛ МУСОРНЫЙ КРИЗИС

Этот двор уже привыкли узнавать по запаху. Стихийная свалка вот-вот как месяц заставляет минчан корчить гримасу при выходе из подъезда. В рабочем графике местных уборщиков здесь, будто, ни субботников, ни чистых четвергов.

Жизнь Минска и минчан 13 января

ГЛАВНАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА УЛИЦЫ БРЕСТСКОЙ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЗАСНЕЖЕННЫЙ ПУСТЫРЬ

Скрестить клюшки в этой хоккейной коробке уже не то что некому – не на чем. Так что звезды льда могут смело менять квалификацию и учиться играть в снежки. Здесь ни трусы не играют в хоккей, ни фанаты. Даже игроки со стажем уже забыли, когда им покорялся последний гол. Ни ворот, ни скользкой поверхности. Главная ледовая арена улицы Брестской превратилась в заснеженный пустырь.

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

СНЕЖНЫЙ ЭВЕРЕСТ ПО УЛИЦЕ ГАШКЕВИЧА

Рвы из зимних осадков жильцы домов называют бомбой замедленного действия для экологии. Металлы, хлориды, нефтепродукты – гремучую серую смесь привозят с промышленных участков прямо к апартаментам минчан. Сутки напролет бригады трактористов трудятся над нетающим пейзажем.

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

ВОДИТЕЛИ НЕ ПОДЕЛИЛИ ГЛАВНУЮ ДОРОГУ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КИРОВА И СВЕРДЛОВА

За что и поплатились их автомобили. К счастью, никто из самих участников спора серьезно не пострадал, но можно констатировать: экзамен дороги они не прошли – «засыпались» на знаках приоритета. Тот редкий случай, когда зеленый сигнал светофора еще ни о чем не говорит.

Жизнь Минска и минчан 13 января

КОНКУРС СРЕДИ ПЕДАГОГОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВПЕРВЫЕ СТАРТОВАЛ В МИНСКЕ

24 участника будут не только разговаривать на языке жестов, но и демонстрировать свои творческие способности. Конкурс будет проходить в три этапа – самопрезентация, проведение открытых уроков и мастер-классы для молодых специалистов. Сегодня состоялся первый этап интеллектуально-профессионального испытания.

Жизнь Минска и минчан 13 января

В 212 ШКОЛЕ МИНСКА С РАЗМАХОМ ПРОВОЖАЛИ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Мини-спектакль для благодарных зрителей – для 112 многодетных семей Фрунзенского района – стал подарком к праздникам от управления образования района и Ассоциации многодетных родителей Минска.

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

Жизнь Минска и минчан 13 января

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1934 году газета «Рабочий» с гордостью возвестила о том, что столичная фабрика «Коммунарка» за первую пятилетку из коллектива в 8 человек выросла в предприятие с тысячей двести рабочих. Ровно 26 лет назад была вбита первая свая на станции метро Немига. Строительство в исторической части Минска сопровождалось археологическими исследованиями, на время сооружение котлована даже приостановили. А в оформлении станции позже были использованы детали найденных остатков старины.

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Жизнь Минска и минчан 13 января

# общество

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