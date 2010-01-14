На старый Новый год минчане последний раз смогли порадоваться праздничной иллюминации

Центр города мерцал до полуночи, затем Минск перешел в свой привычный световой режим. Не такой яркий, но не менее стильный.

Напомним, в нынешнем сезоне праздничную атмосферу создавали около 70 тысяч лампочек. У семи елок, расположенных в центре, полностью изменился дизайн. Фонари на зеленых красавицах меняли 80 рисунков. Праздничная иллюминация полностью избавилась от ламп накаливания, остались только светодиодные, что в 10 раз снизило потребление электроэнергии. Новогодними огнями в этом году засверкали новые участки города, появились новые конструкции – неоновые пилоны на проспекте Победителей и на путепроводе, соединяющем площадь Независимости с улицей Московской. Вершиной праздничной иллюминации в прямом смысле стала телевизионная вышка на улице Коммунистическая, которая впервые засияла разными огнями аккурат под Новый год.

УЛИЦУ ГИНТОВТА АТАКОВАЛ МУСОРНЫЙ КРИЗИС

Этот двор уже привыкли узнавать по запаху. Стихийная свалка вот-вот как месяц заставляет минчан корчить гримасу при выходе из подъезда. В рабочем графике местных уборщиков здесь, будто, ни субботников, ни чистых четвергов.

ГЛАВНАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА УЛИЦЫ БРЕСТСКОЙ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЗАСНЕЖЕННЫЙ ПУСТЫРЬ

Скрестить клюшки в этой хоккейной коробке уже не то что некому – не на чем. Так что звезды льда могут смело менять квалификацию и учиться играть в снежки. Здесь ни трусы не играют в хоккей, ни фанаты. Даже игроки со стажем уже забыли, когда им покорялся последний гол. Ни ворот, ни скользкой поверхности. Главная ледовая арена улицы Брестской превратилась в заснеженный пустырь.

СНЕЖНЫЙ ЭВЕРЕСТ ПО УЛИЦЕ ГАШКЕВИЧА

Рвы из зимних осадков жильцы домов называют бомбой замедленного действия для экологии. Металлы, хлориды, нефтепродукты – гремучую серую смесь привозят с промышленных участков прямо к апартаментам минчан. Сутки напролет бригады трактористов трудятся над нетающим пейзажем.

ВОДИТЕЛИ НЕ ПОДЕЛИЛИ ГЛАВНУЮ ДОРОГУ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КИРОВА И СВЕРДЛОВА

За что и поплатились их автомобили. К счастью, никто из самих участников спора серьезно не пострадал, но можно констатировать: экзамен дороги они не прошли – «засыпались» на знаках приоритета. Тот редкий случай, когда зеленый сигнал светофора еще ни о чем не говорит.

КОНКУРС СРЕДИ ПЕДАГОГОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВПЕРВЫЕ СТАРТОВАЛ В МИНСКЕ

24 участника будут не только разговаривать на языке жестов, но и демонстрировать свои творческие способности. Конкурс будет проходить в три этапа – самопрезентация, проведение открытых уроков и мастер-классы для молодых специалистов. Сегодня состоялся первый этап интеллектуально-профессионального испытания.

В 212 ШКОЛЕ МИНСКА С РАЗМАХОМ ПРОВОЖАЛИ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Мини-спектакль для благодарных зрителей – для 112 многодетных семей Фрунзенского района – стал подарком к праздникам от управления образования района и Ассоциации многодетных родителей Минска.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1934 году газета «Рабочий» с гордостью возвестила о том, что столичная фабрика «Коммунарка» за первую пятилетку из коллектива в 8 человек выросла в предприятие с тысячей двести рабочих. Ровно 26 лет назад была вбита первая свая на станции метро Немига. Строительство в исторической части Минска сопровождалось археологическими исследованиями, на время сооружение котлована даже приостановили. А в оформлении станции позже были использованы детали найденных остатков старины.

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