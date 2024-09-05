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Пограничники задержали мужчину с беспилотником в Гродненской области

05 сентября 2024 13:37
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Жителя Щучина с беспилотником кустарного производства задержали лидские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники задержали мужчину с беспилотником в Гродненской области-1

Военнослужащие изъяли у нарушителя самодельный летательный аппарат, а также несколько аккумуляторов и другие комплектующие. Они доставлены в управление для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного начат административный процесс. Стоит отметить, что это уже восьмой подобный случай с начала года. Последний был зафиксирован 15 августа. 

С 1 апреля в Беларуси вступил в силу указ, согласно которому гражданам запрещено эксплуатировать, изготавливать, ввозить, хранить, реализовывать беспилотники, а также использовать воздушное пространство республики.

# Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

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