Пограничники задержали мужчину с беспилотником в Гродненской области

Военнослужащие изъяли у нарушителя самодельный летательный аппарат, а также несколько аккумуляторов и другие комплектующие. Они доставлены в управление для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного начат административный процесс. Стоит отметить, что это уже восьмой подобный случай с начала года. Последний был зафиксирован 15 августа.

С 1 апреля в Беларуси вступил в силу указ, согласно которому гражданам запрещено эксплуатировать, изготавливать, ввозить, хранить, реализовывать беспилотники, а также использовать воздушное пространство республики.