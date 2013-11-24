Погода в Беларуси с 25 ноября: дождь, переходящий в мокрый снег, местами метель, гололедица. Но лучше, чем в Греции и США

Новости Беларуси. Сложные метеоусловия обещают белорусам синоптики - дождь, переходящий в мокрый снег, местами метель, гололедица. Ожидаются перепады температуры — от минуса до плюса, поэтому прогнозируют и туманы, и гололедицу одновременно. Кроме того, усилится ветер - до 15-22 метров в секунду. Такой характер погоды соответствует оранжевому уровню опасности. Управление МЧС по Минской области в связи с этим объявило штормовое предупреждение.

Туман, который наблюдался этим утром, не повлиял на работу минского аэропорта — задержек рейсов не было, воздушная гавань работает в штатном режиме. Не сказались погодные условия и на дорожной обстановке — во всяком случае, в ГАИ Минской области информации о ДТП, связанных с туманом, не поступало. Тем не менее, автомобилистам рекомендуют учитывать прогноз погоды, «переобуть» автомобили в зимнюю резину. Впрочем, многие уже успели позаботиться о своей безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода бушует и в Греции. На туристические зоны обрушились ливневые дожди. Во власти стихии оказался четвёртый по величине остров Эллады Родос. Мощные потоки воды смывали с дорог автомобили. Спасатели получили более ста звонков с просьбой о помощи от водителей, которых ливень застал в пути. На острове введен режим чрезвычайной ситуации. Несколько районов остались без света Размыты многие трассы. В пострадавшие регионы на вертолетах направлены военные. Жертвами стихии стали два человека, есть и пропавшие без вести. Начаты поисково-спасательные работы.

С другой стихией борются на западе США. Мощный снежный шторм продолжает двигаться в глубь страны. Стихия уже нанесла удар по 4 штатам - Калифорнии, Неваде, Аризоне и Нью-Мексико. Из-за непогоды города погрузились в хаос. На дорогах резко возросло количество ДТП, образовались километровые пробки. В ряде населённых пунктов оборваны линии электропередачи. Отменены десятки рейсов. Жертвами стихии стали уже 8 человек.