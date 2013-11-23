Новости Беларуси. В Горках о культуре приходится только мечтать... Амфитеатру, который построили всего год назад, уже понадобился капремонт. На его возведение уже ушло более 150 миллиардов рублей. И неудачи проекта местные власти объясняют сжатыми сроками, в которые им пришлось уложиться, чтобы сдать площадку. Ирина Недобоева ехала в культурный центр, а попала на стройку.

Диско-клуб, кафе, боулинг, бильярд. Горецкий амфитеатр уже больше года должен был приносить прибыль. Но ни одно заведение так и не было открыто. Все потому, что здание совершенно не пригодно для эксплуатации.

На этом объекте работы не прекращаются уже почти два года. Но строители уверяют: все сроки выдерживаются, отведенные по проекту 27 месяцев еще не истекли. А видимые и невидимые огрехи получились из-за авральных работ. Все ошибки и недоделки сейчас устраняет субподрядчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территория, где планировали разместить культурно-развлекательный центр, сейчас больше напоминает стройплощадку. Вода заливает все помещения под этой нишей.

На непрекращающуюся стройку местные жители уже перестали обращать внимание.

Культурно-развлекательный центр, который уже давно мог работать с пользой для всех, пока только расстраивает местное руководство. В таком вот виде принять амфитеатр райисполком резонно отказывается. Максимум, что возьмут на баланс, так это саму сцену и трибуны. Здесь будут проводить городские праздники, концерты и фестивали.

Наталья Корнеева, заместитель председателя Горецкого райисполкома:

Построен он был в короткие сроки. Наверное, это повлияло на то, что где-то были нарушены технологии. Пока объект не сдан. Ведутся работы. Мы надеемся, что он станет излюбленным местом горожан и в скором будущем будут устранены все недостатки.

Строители обещают сдать объект уже совсем скоро. Правда в этот раз, точной даты не называют, ведь спешить, как известно, дело неблагодарное.