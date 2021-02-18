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«Очень важно для диагностики пневмонии». В Несвижской ЦРБ появится современный кабинет КТ

18 февраля 2021 20:04
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Новости Беларуси. Скоро в Несвижской больнице появится современный кабинет компьютерной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас под него готовят помещение, потом начнется установка оборудования. Новый аппарат расширит диагностические возможности заведения. Оборудование поможет обнаружить опасные патологии на ранних стадиях.

«Очень важно для диагностики пневмонии». В Несвижской ЦРБ появится современный кабинет КТ-1

Татьяна Северень специалист с большим опытом, 10 лет проработала врачом-онкологом, но в период пандемии ей пришлось возглавить второе инфекционное отделение больницы. Поначалу работать с новым вирусом было непросто. Теперь все стало привычным: в том числе и необычная экипировка. Имеется огромный опыт борьбы с коронавирусом и десятки вылеченных пациентов. В 2021 году Татьяна Северень была отмечена благодарностью Министерства здравоохранения.

«Очень важно для диагностики пневмонии». В Несвижской ЦРБ появится современный кабинет КТ-4

Татьяна Северень, заведующая инфекционным отделением № 2 Несвижской ЦРБ:
В связи с тем, что во всей стране ситуация выравнивается, уже у нас отделения закрываются, койки частично сокращаются. Наше отделение пока еще работает. Наверное, в связи с тем, что оно расположено наиболее близко к реанимационному отделению, с которым приходится тесно поддерживать отношения, потому что заболевание непростое и зачастую осложняется. Необходима помощь реаниматологов каждый день.

«Очень важно для диагностики пневмонии». В Несвижской ЦРБ появится современный кабинет КТ-7

Ольга Ладято, старшая медсестра инфекционного отделения № 2 Несвижской ЦРБ:
Татьяна Валерьевна Северень, наша заведующая отделением. В инфекционном отделении мы работаем с ней более четырех месяцев. Она очень чутко, внимательно относится к каждому пациенту. Нам с ней работать очень легко и просто в коллективе. Всегда в любой момент мы можем обратиться к ней.

«Очень важно для диагностики пневмонии». В Несвижской ЦРБ появится современный кабинет КТ-10

Совсем скоро в больнице появится современный кабинет компьютерной томографии. Сейчас под него готовят помещение, через несколько недель приступят к установке оборудования. Кстати, оборудование поможет обнаружить опасные патологии на ранних стадиях. Томограф обнаруживает опухоли размером до двух миллиметров.

Подробности смотрите в видеоматериале

# Медицинское оборудование # общество # Ольга Шерснёва # Татьяна Северень # Ольга Ладято # Фотофакт

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