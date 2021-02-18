«Очень важно для диагностики пневмонии». В Несвижской ЦРБ появится современный кабинет КТ

Новости Беларуси. Скоро в Несвижской больнице появится современный кабинет компьютерной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас под него готовят помещение, потом начнется установка оборудования. Новый аппарат расширит диагностические возможности заведения. Оборудование поможет обнаружить опасные патологии на ранних стадиях.

Татьяна Северень специалист с большим опытом, 10 лет проработала врачом-онкологом, но в период пандемии ей пришлось возглавить второе инфекционное отделение больницы. Поначалу работать с новым вирусом было непросто. Теперь все стало привычным: в том числе и необычная экипировка. Имеется огромный опыт борьбы с коронавирусом и десятки вылеченных пациентов. В 2021 году Татьяна Северень была отмечена благодарностью Министерства здравоохранения.

Татьяна Северень, заведующая инфекционным отделением № 2 Несвижской ЦРБ:

В связи с тем, что во всей стране ситуация выравнивается, уже у нас отделения закрываются, койки частично сокращаются. Наше отделение пока еще работает. Наверное, в связи с тем, что оно расположено наиболее близко к реанимационному отделению, с которым приходится тесно поддерживать отношения, потому что заболевание непростое и зачастую осложняется. Необходима помощь реаниматологов каждый день.

Ольга Ладято, старшая медсестра инфекционного отделения № 2 Несвижской ЦРБ:

Татьяна Валерьевна Северень, наша заведующая отделением. В инфекционном отделении мы работаем с ней более четырех месяцев. Она очень чутко, внимательно относится к каждому пациенту. Нам с ней работать очень легко и просто в коллективе. Всегда в любой момент мы можем обратиться к ней.