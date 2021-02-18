В Молодечно построили новые ЛЭП, на них не будут падать деревья

Новости Беларуси. В Молодечно продолжается строительство третьего пускового комплекса мини-ТЭЦ. А также построили воздушные линии электропередачи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Что интересно, они имеют высоту более 60 метров. Это исключает случаи падения на провода деревьев. Что в свою очередь снижает количество аварий более чем на 50 %.

Сейчас работа продолжается. Уже ввели в эксплуатацию новый распределительный пункт, подстанцию на 110 киловольт и здание электрокотельной, где установлен современный котел. Вместе с другими он будет участвовать в регулировании производства и потребления электроэнергии. Кстати, все процессы будут отслеживаться автоматически.

Андрей Малько, заместитель начальника Молодечненской мини-ТЭЦ филиала «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Электронный водогрельный котел мощностью 40 мегаватт предназначен для выработки тепловой энергии, которая поступает для нужд городского теплоснабжения. Этой мощности хватает для того, чтобы покрыть 40 % всего потребляемого тепла в городе. При температуре наружного воздуха до -3... -5 градусов.

Юрий Рогач, главный инженер филиала «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

В данный момент ведутся работы по третьему пусковому комплексу. Это строительство бака аккумулятора емкостью 5 000 метров кубических. Если во время работы электрокотла тепловая энергия будет вырабатываться излишне, то этот излишек будет накапливаться в баке-аккумуляторе. А в то время, когда котел уже будет отключен, то запасенная тепловая энергия будет выделяться в сеть.