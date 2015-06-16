Подпольный самогонный завод обнаружили в Минской области правоохранители

Новости Беларуси. Крупнейшее за последнее время производство самогона обнаружили правоохранители в Минской области в Молодечненском районе. Подпольная линия была установлена ​​несколько недель в сарае на территории заброшенного хутора близ села Клепачи. Неработающий местный житель, который в 2015 году уже был наказан за нарушение закона, связанных с незаконным оборотом алкоголя, полностью автоматизировал производство.

Подача воды осуществлялась из скважины, ввиду отсутствия линии электроснабжения бывшего хутора, использовался мощный генератор. Отходы производства сливались на месте изготовления самогона. Правоохранителями выявлено более 12 тысяч литров браги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.