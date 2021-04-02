«Подорван престиж страны на международной арене». СК возбудил уголовное дело в отношении Герасимени и Опейкина

Целями объединения провозгласили оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. Но, как выяснило следствие, на деле все оказалось иначе.

Новости Беларуси. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении Александры Герасимени и других лиц, причастных к созданию «Белорусского фонда спортивной солидарности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Василюк, начальник управления СК Беларуси:

Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором фонда, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

В частности, под давлением членов вышеуказанного фонда из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства.

Действия членов так называемого БФСС следователями квалифицированы по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.