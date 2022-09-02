Подходит и диабетикам, и людям с гастритом. Какой сорт картофеля вывели в Беларуси?

Новости Беларуси. В стране продолжают собирать выращенный урожай. На смену хлебоуборочной компании пришел сезон овощей, в том числе и картофеля. В 2022 году вторым хлебом засеяно более 20 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сравнению с зерном цифры куда меньше, чего не скажешь о значимости этой культуры для нашей страны. К слову, планируется получить около 935 тысяч тонн такой продукции. «320 центнеров с гектара». В северных районах Беларуси приступили к уборке картофеля. Читать здесь.

В руках ученого секретаря Витебского зонального института Олега Равбиса яркий, в прямом смысле, представитель картофельного гибрида. Пока к нему еще присматриваются и пробуют на вкус. Казалось бы, чем, а картошкой нас, белорусов, точно не удивить.

Олег Равбис, ученый секретарь Витебского зонального института сельского хозяйства:

Имеет такой специфический для картофеля цвет, благодаря большему количеству фолиевых кислот. Данный сорт выводился, чтобы картофель могли есть и диабетики, и люди с гастритом, с болями в желудке, которые не могут есть традиционные сорта. Есть ли промышленные перспективы у такого картофеля – пока вопрос. Ученым еще предстоит его как следует «распробовать».

А это уже манифест – сорт белорусской селекции, один из самых популярных. Аграриев он привлекает своей высокой урожайностью, а потребителей – вкусовыми качествами. К уборке этого картофеля приступили только 2 сентября 2022 года. По первым проходам техники, говорят специалисты, уже видно, что урожай хороший.

Картофелеуборочные комбайны зонального института вышли в поля неделю назад, одними из первых в регионе. Хотя традиционно к уборке второго хлеба здесь приступают только в начале сентября. Впрочем, это и неудивительно – погода благоприятствует.