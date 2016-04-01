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В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

01 апреля 2016 06:28
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Новости Беларуси. Марш на 400 километров. Задача преодолеть такое расстояние стоит перед воинами 19 гвардейской бригады. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности. Более двух сотен километров уже преодолела гусеничная техника подразделения 6 гвардейской бригады. Бойцы также совершили переправу по наплавному мосту через Неман и приступили к учениям на Обуз-Лесновском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Дрозд, начальник штаба понтонно-мостового батальона:
Мы проводили сброс по одной машине, то есть сбросили одно звено – машина поехала, потом – второе. Поточным методом собирали ленту вот этого моста. Зная ширину реки, учитывая необходимое количество звеньев, мы состыковываем ленту и поворотом всего моста перекрываем мост.

# общество # Вооруженные силы Республики Беларусь

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