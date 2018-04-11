Прямой эфир

«Подают питательные вещества и воду в зону корней»: уникальное оборудование используют в «Минскзеленстрое»

11 апреля 2018 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город»  руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала о приспособлении, которое используется для лучшего ухода за растениями столицы.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства унитарного предприятия «Минскзеленстрой»:
Благодаря тому, что у нас есть в системе такое подразделение как Управление по защите растений, они используют в своей работе гидроимпульсные машины, которые под большим давлением подают питательные вещества и воду непосредственно в зону корней.

Потому что вдоль дорог почва уплотнена, и просто полив не всегда достигает того результата, которого хотелось бы.

Поэтому в таких уплотненных местах используют гидробуры, и они помогают лучше ухаживать за растениями.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной -2018: «Большой город»

# общество # Озеленение # Анжелика Пузанкова

Другие новости рубрики

Все новости
Правовая среда. Оформление купли-продажи транспортного средства
11 апреля 2018 07:29

Правовая среда. Оформление купли-продажи транспортного средства

«Дубовая аллея – ей более 100 лет»: где в Минске находятся деревья-старожилы и зачем им паспорта?
11 апреля 2018 07:25

«Дубовая аллея – ей более 100 лет»: где в Минске находятся деревья-старожилы и зачем им паспорта?

В БГУ стартовала «Студенческая лига молодого гражданина»: какие вопросы интересуют молодёжь
11 апреля 2018 07:22

В БГУ стартовала «Студенческая лига молодого гражданина»: какие вопросы интересуют молодёжь