«Подают питательные вещества и воду в зону корней»: уникальное оборудование используют в «Минскзеленстрое»

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала о приспособлении, которое используется для лучшего ухода за растениями столицы.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства унитарного предприятия «Минскзеленстрой»:

Благодаря тому, что у нас есть в системе такое подразделение как Управление по защите растений, они используют в своей работе гидроимпульсные машины, которые под большим давлением подают питательные вещества и воду непосредственно в зону корней.

Потому что вдоль дорог почва уплотнена, и просто полив не всегда достигает того результата, которого хотелось бы.

Поэтому в таких уплотненных местах используют гидробуры, и они помогают лучше ухаживать за растениями.

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