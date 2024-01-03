Подарки от Президента вручили в роддоме 3-й больницы

Еще одна добрая традиция есть в нашей стране: тепло и радушно поздравлять семьи, в которых дети появились на свет в новогоднюю ночь. В первую минуту 2024-го родились трое младенцев. Всем им сегодня, 3 января, передали подарки от Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В роддоме 3-й городской клинической больницы стала мамой Анна Зайцева. С появлением долгожданной малышки ее семья теперь многодетная. Дочь весит 3 килограмма 300 граммов, а рост ровно полметра. Выбрали ей и имя. В честь бабушки назвали Наталья. Девочку и ее маму от имени главы государства поздравил председатель Мингорисполкома. Рождение дочки в новогоднюю ночь стало приятным и волнительным событием, как и такое внимание со стороны властей, – поделилась счастливая роженица.

Анна Зайцева:

Рождение ребенка – это большая радость, нужно набраться сил, терпения. С этим ребеночком мы получили статус многодетной семьи. Семья – это самое главное в жизни.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Многодетные семьи – это опора нашего государства. Потому что когда рождаются дети, это говорит, что будет кому заботиться о государстве, будет кому делать все, чтобы наше государство укреплялось. И этот счастливый для семьи день запомнится им на всю жизнь.