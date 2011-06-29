Под Витебском появится компания малой авиации

Договор по её созданию сегодня подписан с чешским инвестором. Проект в 50 миллионов евро рассчитан на 3,5 года и предусматривает развитие нового для Беларуси вида транспортных услуг.

В частности, будет создан сервисный центр по обслуживанию самолетов бизнес-авиации, в районе аэропорта появится транспортно-логистический центр, здесь же возведут гостиницу и модернизируют аэровокзальный комплекс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Внимание инвесторов привлек географический потенциал Витебска, над которым пролегает 11 международных воздушных маршрутов. К слову, летные и инженерно-технические кадры будут набирать непосредственно в регионе, который еще не утратил славу авиационного края.

Павел Городнов, член совета директоров компании (Чехия):

Должен получиться пилотный проект, который позволит опробовать именно уровень областного сервиса, областного аэропорта, таможенно-логистического склада. Если это получится, потом можно будет масштабировать его даже не в пределах Республики Беларусь, но и в пределах всего таможенного пространства.

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Это очень важный шаг. Это сегодня знаковый проект не только для Витебской области, не только для Министерства транспорта, но и в целом для Республики Беларусь.