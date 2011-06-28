В последние дни июня машину можно будет оформить прямо на границе Беларуси

На западных границах Беларуси сейчас настоящий автомобильный бум. Причина тому – свойственная славянской натуре черта откладывать всё до последнего момента. Чтобы разрешить эту ситуацию, таможня работает круглосуточно, количество сотрудников увеличено, а с завтрашнего дня оформить машину можно будет прямо на границе.

Количество желающих ввезти машину до 1 июля увеличилось почти в два раза. К примеру, за последние пять дней здесь оформили более 1000 автомобилей. А еще в начале месяца здесь проходило не более 600.

Александр Кандрусик поездку за собственным автомобилем откладывал до последнего. Оправдывается: такой уж у славян менталитет. Каждый день дела поважней находились. Не воспользовался он и возможностью, когда в 2010 сроки повышения ввозных пошлин перенесли еще на год. Теперь же, говорит Александр, дела пришлось отложить и ехать за автомобилем.

Александр Кандрусик, водитель:

Что понравилось здесь, при оформлении машин было около сорока, а я оформился в течение часа без каких-либо проблем.

Предполагая, что многие белорусы поедут за машинами именно в последние дни июня, таможня в этот период перешла на усиленный режим работы. Пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе — один из крупнейших в Гродненской области. Именно на него пришлась основная нагрузка по оформлению ввозимого автотранспорта. На эту работу здесь брошены все силы, даже увеличили штат сотрудников.

Александ Пихун, начальник таможенного поста «Брузги» Гродненской региональной таможни:

Делается все возможное, чтобы время пересечения границы гражданами было минимальным. За последнюю неделю, к примеру, количество транспортных средств, ввезенных для внутреннего пользования гражданами, увеличилось в два раза.

Владимир Орловский, начальник Управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Чтобы транспортное средство оформить по ставкам пошлин, действующим в настоящее время, физическое лицо должно до 1 июля ввезти на территорию Беларуси транспортное средство, дать таможенную декларацию в таможенный орган. Сотрудник таможни такую декларацию принимает и регистрирует. После этого дальнейшее оформление автомобиля может производиться и после ноля часов 1 июля, все равно такой автомобиль будет оформляться по действующим в настоящее время ставкам пошлин.

Действительно, время Х для автолюбителей настанет в ноль часов 1 июля и не минутой позже. К полуночи необходимо не просто въехать на белорусскую территорию и отметится у пограничников, а именно оформить таможенную декларацию. Поэтому откладывать поездку на самый последний день никому не рекомендуют, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».