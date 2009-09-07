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3-4 тонны мусора - ежедневный улов из вод Свислочи

07 сентября 2009 06:42
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Весомый урожай собирают работники «Минскводоканала».

Как отмечают в организации, самый проблемный участок реки - от моста на улице Янки Купалы до гидроузла на Комсомольском озере, в районе спорткомплекса «Динамо». Его протяженность около трех километров. Здесь наиболее захламлено речное дно и загрязнена вода.

На уборке Свислочи задействованы три бригады. В каждой по семь-десять осмотрщиков. При очистке акватории они используют моторные лодки, из подручных средств - грабли, вилы и сачки.

Кроме того, в теплое время на отдельных участках реки устанавливают заградительные решетки, которые помогают собирать плывущий вниз по течению мусор. Решение проблемы – на поверхности. Достаточно создать благоустроенные места отдыха на набережных и пляжах, а также наказывать мусорящих рублем.

# общество

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