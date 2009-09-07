11 миллиардов рублей отдадут комбайнерам

Таков фонд награждения победителей соревнования среди передовиков жатвы-2009.

Для лучших хлеборобов среди областей учрежден почетный диплом с денежной премией в сто миллионов рублей, среди районов - шесть почетных дипломов с денежными премиями по 50 миллионов рублей каждая.

Лучшие комбайнеры, помимо почетных дипломов за первое место получат компьютеры, за второе - газовые плиты, за третье – телевизоры. Главное условие - постоянная занятость в сельхозорганизациях.

По традиции, имена победителей назовут на фестивале тружеников села «Дажынкi». Праздник пройдет во второй половине сентября в Кобрине.