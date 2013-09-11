Под Минском открылась «Академия мужества»

Новости Беларуси. «Академия мужества» открылась под Минском. Республиканская спартакиада-2013 собрала 8 команд Молодежных отрядов охраны правопорядка. 6 из них представляют регионы Беларуси, еще две приехали из столицы. Всего около 100 участников.

Сегодня их ждет целый ряд спортивных состязаний: футбол, перетягивание каната, мас-рестлинг, стрельба. Новинкой спартакиады станут соревнования по триатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Воронюк, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Здесь собрались лучшие командиры молодежных отрядов охраны правопорядка со всей республики. Для ребят это очень интересно, потому что очень важно общение. Очень важно то, что мы здесь поднимаем какие-то проблемы, которые сегодня есть в молодежно-правоохранительном движении. Ну, и будем стараться эти проблемы разрешать.

В этом году самое интересное – это триатлон. Мы впервые попробуем с ребятами пройти такую дистанцию по триатлону: 100 метров – плавание, 4 км на велосипеде, километр бега. То есть это все проходит без пауз, это все в едином порыве.

Помимо этого, будут соревнования по мас-рестлингу. Впервые будут проведены соревнования по рукопашному бою – такого раньше не проводилось. То есть будет достаточно интересно.