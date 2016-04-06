Под крыльями «Ангела»: за 4 года поисково-спасательным отрядом найдены сотни пропавших людей

Из Красноярска в Минск. Ольга Михайлина проделала путь длиной в 5 тысяч километров, чтобы найти своего сына Александра Сергеевича 1984 года рождения. Конфликт в многодетной семье стал причиной ухода его из дома 11 лет назад.

Поиск по городам Сибири, обращения к экстрасенсам, объявления на радио, страничка в социальных сетях с призывом о помощи и вот новый шанс на надежду – церковь в Жодино. Поисково-спасательный отряд «Ангел» в очередной раз пришел на помощь!

«Внимание! Пропал человек!» Эти объявления с особыми приметами на улице и в социальных сетях знакомы как белорусам, так и иностранцам. За 4 года под крыльями «Ангела» сотни найденных «потеряшек».

Идея создать отряд волонтеров, который будет оказывать помощь милиции и родственникам пропавших, пришла экономисту по образованию, спасателю и следователю в душе – Сергею Ковгану.

Сегодня у «Ангела» 64 с половиной тысячи волонтеров. За неделю в среднем около 5 обращений, а вот статистику поисково-спасательный отряд не ведет, спасли жизнь – хорошо.

Главное, что помогают всей страной, ведь свидетели – каждый из нас. И уже выходят за пределы – Россию, Украину.

Так, о пропавшей 18 мая Крипулевич Валентине Константиновне 1963 г.р. узнают не только из ориентировок, СМИ, но и получают смс-рассылку все таксисты города.

Белорусские Шерлоки Холмсы всегда действуют индивидуально, исходя из ситуации, и составляют карты поиска. Потеря памяти у пожилых людей, дети с синдром Дауна, заработки в других странах, заблудившиеся в лесу, криминальные случаи...

В арсенале «Ангелов» гексокоптер, навигация, компасы, фонари и многое другое.

Чтобы вступить в ряды ангелов – душевного порыва мало, здесь выдержка нужна колоссальная, оттого многие приходят подготовленными: кто любит походы, активный отдых, спортсмены.

Командир Сергей Ковган, как сейчас, помнит, как нашли на 8-е сутки в Гродненской области заблудившуюся в лесу бабушку и оказали первую помощь.

Сейчас оформить анкету о розыске можно на специальном сайте, не покидая дом. И все же, в наших силах уберечь своих близких ещё до прощальной записки. По этому поводу поисково-спасательный отряд готовит учебный материал, что делать, если человек пропал, и как предотвратить подобные ситуации.

Дарья уже третий год буквально работает Ангелом, и скромно признается, что у каждого своя доброта и правда.

Тищенко Александр, 1996 г.р. выехал на Украину предположительно г. Ровно. Анисимова Татьяна Демьяновна, 1994 г.р. г. Бобруйск.

До сих пор об этих людях и многих др ничего неизвестно. Но вместе – мы сила! Спасти чью-то жизнь – значит свою прожить не зря. Смотрите по сторонам и не оставайтесь равнодушными!