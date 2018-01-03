Почти 1500 туристов из Литвы, Германии, Швеции, Франции приехали в Гродно на Новый год

Новости Беларуси. Около полтысячи иностранцев без визы в паспорте посетили Гродно и окрестности города в первые дни 2018,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фраза «С Новым годом!» в западном областном центре прозвучала как минимум на 15 языках. Большинство туристов приехали из Литвы, Польши и Германии. Смену лет в Беларуси также встретили граждане Швеции, Франции, Испании, Чехии, Италии и других государств. А на рождественский тур записались еще около сотни иностранцев. По новым правилам, они могут находиться на территории безвизовой зоны Гродненской области до 10 дней.

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Различные туры от 2-дневных, буквально фактически сутки у нас, до 8-9-10 суток у нас находятся иностранные туристы. Но это все лишь начало. Я думаю, что в ближайшие дни количество туристов будет с каждым днем увеличиваться, тем более, у нас есть резервы: железнодорожный наш вокзал и аэропорт, который тоже может быть задействован для этих целей.