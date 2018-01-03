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Почти 1500 туристов из Литвы, Германии, Швеции, Франции приехали в Гродно на Новый год

03 января 2018 11:40
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Новости Беларуси. Около полтысячи иностранцев без визы в паспорте посетили Гродно и окрестности города в первые дни 2018,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 1500 туристов из Литвы, Германии, Швеции, Франции приехали в Гродно на Новый год-1

Фраза «С Новым годом!» в западном областном центре прозвучала как минимум на 15 языках. Большинство туристов приехали из Литвы, Польши и Германии. Смену лет в Беларуси также встретили граждане Швеции, Франции, Испании, Чехии, Италии и других государств. А на рождественский тур записались еще около сотни иностранцев. По новым правилам, они могут находиться на территории безвизовой зоны Гродненской области до 10 дней.    

Почти 1500 туристов из Литвы, Германии, Швеции, Франции приехали в Гродно на Новый год-4

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Различные туры от 2-дневных, буквально фактически сутки у нас, до 8-9-10 суток у нас находятся иностранные туристы. Но это все лишь начало. Я думаю, что в ближайшие дни количество туристов будет с каждым днем увеличиваться, тем более, у нас есть резервы: железнодорожный наш вокзал и аэропорт, который тоже может быть задействован для этих целей.

Почти 1500 туристов из Литвы, Германии, Швеции, Франции приехали в Гродно на Новый год-7

В Гродненской области уже подвели итоги по безвизу за первый экспериментальный год работы. За это время территорию без лишних формальностей посетили почти 52 тысячи иностранцев. Есть и финансовый эффект:

в бюджет региона поступило 12 миллионов евро.

Кроме того, безвизовый режим привлек внимание инвесторов.  

# общество # Туризм # Фотофакт # Олег Андрейчик

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