Почти 15 тысяч детей из Брестской области смогут пройти диагностику у лучших врачей-офтальмологов в рамках проекта Белорусского детского фонда
Новости Беларуси. Почти 15 тысяч детей, живущих в небольших населенных пунктах Брестской области, смогут пройти диагностику у лучших врачей-офтальмологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую возможность они получили в рамках проекта «Я вижу», который был организован Белорусским детским фондом. Данный проект предполагает, что такую помощь окажут детям из всех белорусских регионов.
Сегодня, 27 февраля, фонду исполняется 30 лет. К этой дате организация подошла с увесистым портфелем добрых дел. Это сотни благотворительных программ в поддержку детей-сирот и инвалидов, помощь в лечении и учебе. Только за последние 5 лет на эти программы фонд направил около 3 миллионов рублей.
Владимир Липский, председатель правления Белорусского детского фонда:
Мы здолелі сабраць вакол Беларускага дзіцячага фонда людзей нераўнадушных, людзей спагадлівых, людзей добрых. Тысячам дзяцей аказана канкрэтная дапамога: матэрыяльная, маральная, спагадлівая. Гэта вельмі важна.
Александр Трухан, директор Белорусского детского фонда:
Основа белорусского детского фонда – волонтеры, наши отделения, через которые мы работаем. И, конечно, тысячи и десятки тысяч людей, которые не являются членами, но которые активно помогают нам и активно участвуют в нашей работе.
Мы хотим показать нашу работу через детей маленьких, но которые сегодня уже 30-летние мужчины и женщины и имеют свои семьи.
Сегодня фонд тесно работает и с врачами. Так, в РНПЦ детской хирургии успешно прооперировали более 500 детей с заболеваниями сердца и сосудов, около 2 тысяч ребят получили консультации зарубежных врачей. Активную помощь в этой работе оказывают 20 тысяч волонтеров по всей стране.