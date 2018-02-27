Почти 15 тысяч детей из Брестской области смогут пройти диагностику у лучших врачей-офтальмологов в рамках проекта Белорусского детского фонда

Новости Беларуси. Почти 15 тысяч детей, живущих в небольших населенных пунктах Брестской области, смогут пройти диагностику у лучших врачей-офтальмологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую возможность они получили в рамках проекта «Я вижу», который был организован Белорусским детским фондом. Данный проект предполагает, что такую помощь окажут детям из всех белорусских регионов.

Сегодня, 27 февраля, фонду исполняется 30 лет. К этой дате организация подошла с увесистым портфелем добрых дел. Это сотни благотворительных программ в поддержку детей-сирот и инвалидов, помощь в лечении и учебе. Только за последние 5 лет на эти программы фонд направил около 3 миллионов рублей.