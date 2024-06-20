Дети и взрослые будут в восторге – в чём секрет приготовления вкусной манной каши?

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня приготовим манную кашу с голубикой. Для этого блюда нам понадобится манка, голубика, сливочное масло, миндальный орех, сахар, черничный морс и жирные сливки. Манка – это пшеничная крупа грубого помола, которая готовится из твердых сортов пшеницы. Если ее правильно приготовить, то будут есть не только дети, но и взрослые. Манка – это отличный вариант для завтрака. Из нее можно готовить не только каши, также добавлять в сырники либо пудинги. Чтобы сварить хорошую манку, нужно взять крупу в соотношении с жидкостью один к четырем. То есть у нас будет 100 граммов манки и 400 граммов морса.

Нам понадобится сотейник с толстым дном для того, чтобы каша не пригорела. Разогреваем его и пересыпаем туда манную крупу. Слегка прогреваем, добавляем черничный морс, тщательно перемешиваем и доводим до кипения. Также добавляем сливки 33 % жирности. После того, как добавили всю жидкость, манку варим две минуты. Добавляем две ложки сахара и немного сливочного масла. Тщательно перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с плиты. Одним из основных секретов правильно приготовленной манки является постоянное ее помешивание.