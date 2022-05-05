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«Почему яблоневый сад? Это символ Беларуси». В Солигорском районе ко Дню Победы высадили 20 деревьев

05 мая 2022 15:38
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Новости Беларуси. Фруктовый сад как символ памяти. В преддверии Дня Победы в Солигорском районе высадили несколько десятков саженцев яблонь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Почему яблоневый сад? Это символ Беларуси». В Солигорском районе ко Дню Победы высадили 20 деревьев-1

Добрую традицию начали несколько лет назад по инициативе депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юлии Муриной, а также Белорусского союза женщин. Полезное начинание решили продолжить и в Год исторической памяти. Около 20 яблонь теперь украшают территорию Краснослободского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов.  

«Почему яблоневый сад? Это символ Беларуси». В Солигорском районе ко Дню Победы высадили 20 деревьев-4

Владимир Муравейко, заместитель директора Краснослободского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:
Почему яблоневый сад? Это, будем так говорить, символ Беларуси. Это идет на пользу дому-интернату. Это и благоустройство территории, меняется внешний вид, красота и так далее. Самое главное, способствует формированию хороших, положительных эмоций у наших проживающих и их состоянию здоровья.  

«Почему яблоневый сад? Это символ Беларуси». В Солигорском районе ко Дню Победы высадили 20 деревьев-7

Украшают к празднику и саму столицу шахтеров. Уже к 9 Мая на мемориальном комплексе «Скорбящая мать» высадят около 700 цветов.  

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Муравейко # Юлия Мурина # Фотофакт

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