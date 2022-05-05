«Почему яблоневый сад? Это символ Беларуси». В Солигорском районе ко Дню Победы высадили 20 деревьев

Новости Беларуси. Фруктовый сад как символ памяти. В преддверии Дня Победы в Солигорском районе высадили несколько десятков саженцев яблонь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Добрую традицию начали несколько лет назад по инициативе депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юлии Муриной, а также Белорусского союза женщин. Полезное начинание решили продолжить и в Год исторической памяти. Около 20 яблонь теперь украшают территорию Краснослободского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Владимир Муравейко, заместитель директора Краснослободского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Почему яблоневый сад? Это, будем так говорить, символ Беларуси. Это идет на пользу дому-интернату. Это и благоустройство территории, меняется внешний вид, красота и так далее. Самое главное, способствует формированию хороших, положительных эмоций у наших проживающих и их состоянию здоровья.