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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме

13 мая 2025 10:56
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Арина Соболенко – четвертьфиналистка «теннисного» тысячника в Риме. В непростом матче первая ракетка планеты отправила отдыхать Марту Костюк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дебютный сет интриги не таил. Наша прима действовала мощно и точно. Успех пришел быстро – 6:1. Вторая партия получилась сверхнапряженной. Фаворитка уступала 3:5, но сразу же сделала обратный брейк. Соперницы доигрались до тайбрейка, который остался за Соболенко – 10:8. Встреча длилась более двух часов. За полуфинал белоруска сразится с 8-й сеяной китаянкой Чжэн Цинвень. 

Арина Соболенко, первая ракетка мира:
Это была настоящая битва. Должна сказать, что матч в Мадриде уже был испытанием. Во-первых, из-за условий, а во-вторых, Марта заставила меня выйти на новый уровень. Сегодня в первом сете, возможно, у нее не все получилось. Но во втором она вернулась в игру и боролась до конца. Она вынудила меня биться за каждый розыгрыш, за каждый гейм на своей подаче. Я много раз была на грани, отыгрывала брейк-поинты, преодолевала многое внутри себя. Она действительно заставила меня выложиться по полной.

# Теннис # Арина Соболенко

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