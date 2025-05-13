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«МЛ Витебск» увеличил преимущество в чемпионате Беларуси по футболу

13 мая 2025 10:57
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«МЛ Витебск», обыграв «Славию», увеличил преимущество в чемпионате Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча лидеров сезона смотрелась неплохо. Но первого гола пришлось ждать долго. На 57-й минуте красивый результативный дальний удар нанес Олег Никифоренко. Хозяева попытались исправить ситуацию и даже создали несколько хороших моментов, но отыграться не смогли. Более того, в компенсированное время второй мяч забил Оде. «МЛ Витебск» по-прежнему не знает поражений в нынешнем розыгрыше. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков. Третье место делят пять клубов.

# Футбол Беларуси

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