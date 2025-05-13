«Витэн» стал первым полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

«Витэн» стал первым полуфиналистом чемпионата страны по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ему хватило минимально возможных двух встреч, чтобы доказать свое превосходство над «Дорожником». Хотя в ответном поединке одной четвертой вначале забили именно минчане, случилось это в середине дебютного отрезка. Победитель регулярки долго искал счастья у чужих ворот. Нашел. Дважды. «Витэн» сильнее – 2:1 В параллельной встрече «Минск» взял реванш у «Охраны-Динамо». В серии паритет – 1:1.