Почему в Минске утром не работала снегоуборочная техника?

Арктический циклон принес в Беларусь вместе с морозами и снегопады. Республиканские дороги в минувшие сутки убирали более 400 снегоочистителей. Столько же посыпали трассы противогололедными смесями.

И если накануне основательно замело Брест, то за ночь сугробы выросли и в Минске. Ночью коммунальная техника чистила улицы. Но к утру на большинстве дорог проезд был затруднен. Особенно сложной оказалась ситуация во дворах.

По словам специалистов Горремавтодора, утром техника не работала, чтобы не создавать препятствий движению транспорта.

Сергей Лучина, заместитель генерального директора УП «Горремавтодор»:

Мы не можем пускать снегоуборочные машины в часпик. Если мы с 7:30 и до 9:00 начнем убирать проезжую часть, то мы ухудшим движение транспорта. Потому что движение снегоуборочной техники — 25-30 км в час.

Многие автомобилисты решили воспользоваться общественным транспортом. Пассажиропоток увеличился. Однако автобусов и троллейбусов пришлось ждать немало. Сбои и задержки были практически на всех маршрутах.

В ближайшие двое суток погода не изменится. Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с усилением морозов и вероятностью снежных заносов. Госавтоинспекция рекомендует водителям снижать скорость, увеличивать дистанцию и отказаться от резких торможений и разгонов. Число мелких ДТП на трассах возросло. Стражи дорог и эвакуаторщики работают без отдыха.

Прибавилось забот и медикам. За последние сутки в столице за помощью обратились 6 человек с переохлаждениями и 6 — с отморожениями. Практически все пострадавшие были нетрезвыми. Температура продолжит понижение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В среду ночью столбик термометра опустится до -22. Днем — до 15 ниже нуля.