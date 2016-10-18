Почему в Гомельской области замерзают без отопления 37 семей?

Новости Беларуси. Под Гомелем с опасением следят за прогнозом погоды. Отопительный сезон так и не начался в десятках домов посёлка Уваровичи. Из-за проволочек в работе местных коммунальных служб не удалось вовремя включить тепло. В целом микрорайоне было решено перейти от централизованного отопления к индивидуальному, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старую котельную закрыли быстро, а вот дальше события развивались не столь стремительно.

Александр Добриян, СТВ:

Идею закрытия устаревшей котельной и перехода на индивидуальные системы отопления положительно восприняли и жители Уваровичей, и работники Буда-Кошелёвского «Коммунальника». И тем, и другим надоели перебои в работе устаревшего оборудования и огромные теплопотери.

Газ закрыли в котельной ещё в апреле, однако вовремя, с наступлением холодов, привычное тепло в дома так и не пришло.

В доме Евгении Андреевны ночью столбик термометра опускается ниже 10ºС. Спят одетыми, обложившись бутылками с горячей водой. Тяжелее всех испытание морозом переживают шестилетняя внучка и престарелая мать женщины.

В частном секторе с центральным отоплением никогда не было собственных печей. А поэтому нынешняя ситуация застала людей врасплох.

Заложниками холода стали 37 семей.

Ольга Гурская, участник Великой Отечественной войны, житель Уваровичей:

Мне 90 годов на носу. Не выслужила… Ночевать к сыну иду, а разве мне можно ходить, когда я по хате не могу пройти.

Владимир Ущаповский, житель Уваровичей:

Обещали и в августе сдать и до отопительного сезона сдать. Мы тут и собрание проводили, а воз и нынче там. Ну, им тепло в кабинетах. А что им люди.

Отказ от неэффективной котельной дело действительно недешёвое: вместе с проектом более 7 миллиардов неденоминированных рублей.

Но на последнем этапе не хватило всего 700 миллионов: с середины июля оставалось только закупить и установить в дома сами отопительные котлы.

Антонина Цыкунова, начальник производственно-технического отдела коммунального предприятия «Буда-Кошелёвский коммунальник»:

Мы начали работы с апреля этого года. И собственными силами вложили 2,8 миллиарда, в том числе и подрядная организация, которая делает газораспределительную систему. В полной мере обеспечение финансирования было только 14 октября.

Деньги на тепло в дома уваровчан из областного бюджета уже поступили. В Буда-Кошелёвском райисполкоме просят людей потерпеть ещё самую малость. Однако заморозки потерпеть не могут.

Татьяна Иванова, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Буда-Кошелёвского райисполкома:

Оборудование завезено, то есть сам процесс уже дальше пошёл. Закупка газового оборудования произведена. До конца октября жители улиц Садовая и Заречная получат тепло в дома.

Установить котлы, системы вентиляции, газовые счётчики, провести испытания газопровода и пустить газ по трубам – и всё это за 13 дней.

Планы, мягко говоря, наполеоновские. Жителям Уваровичей только и остается, что ждать.