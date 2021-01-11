Новости Беларуси. Более 88 тысяч квадратных метров. Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это на четыре больше, чем в 2020-м. Основные работы развернутся в новом микрорайоне Чижовка-6А в границах улиц Уборевича, Чижевских и Корзюки. За год там сдадут восемь домов.

Новые многоэтажки вырастут и в жилом комплексе «Малая Родина» на Кулешова. Также к весне планируется освоить строительные площадки в границах улиц Ангарской и Магнитной. Там возведут пять домов.