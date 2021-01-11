Новости Беларуси. Более 88 тысяч квадратных метров. Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 88 тысяч квадратных метров. Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это на четыре больше, чем в 2020-м. Основные работы развернутся в новом микрорайоне Чижовка-6А в границах улиц Уборевича, Чижевских и Корзюки. За год там сдадут восемь домов.
Новые многоэтажки вырастут и в жилом комплексе «Малая Родина» на Кулешова. Также к весне планируется освоить строительные площадки в границах улиц Ангарской и Магнитной. Там возведут пять домов.
Василий Косовец, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:
Данный микрорайон Чижовка-6А сейчас в активной стадии строительства. На сегодня мы занимаемся вводом четырех жилых домов из восьми. В последующем уже – февраль, март, апрель – будем вводить и остальные дома. Планируем этот микрорайон завершить во втором квартале 2021 года и плавно перейдем работать на соседний микрорайон. Там у нас будет пять домов.