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Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка

26 февраля 2019 13:58
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Знаменитый столичный купол цирка уж точно знает каждый! Первое представление под ним прошло 60 лет назад. В программе «Минск и минчане» рассказываем, как началась история белорусского цирка.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -1

Еще в 1853 году в балагане в Троицком предместье представление давала труппа под руководством австрийца Карла Гинне. С тех пор локация менялась не раз. Однако таким, каким его знают сегодня, Белгосцирк стал только после Великой Отечественной. Тогда власти Советского Союза приняли решение построить в стране сразу 20 зданий под куполом. Минский цирк стал жемчужиной проекта.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -4

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -6

Анастасия Туманова, экскурсовод Белорусского государственного цирка:
Не поменялось по количеству мест, их только немножко сделали удобнее. Немного расширили их, кресла мягкие получились. Манеж, конечно, веками не меняется, как придумали, что он должен быть 13 метров в диаметре. Это самый удобный метраж для лошади. Хрустальные люстры в фойе – старинные. Цирку 60 лет, они ещё с тех времен.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -9

А откуда они?

Анастасия Туманова:
Второй электроламповый завод Москвы.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -12

«Самый большой и красивый цирк в СССР» – именно такие заголовки были на первых полосах тогдашней прессы. В своё время здесь успели выступить Юрий Никулин, братья Запашные, Олег Попов, династия Дуровых и ещё с десяток корифеев. Менялось и техническое оснащение.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -15

После капитального ремонта фура оркестра стала подвижной и разместилась аккурат над входом в арену. Появилось сразу 3 вип-ложи. Для животных построили удобные стойла, лифт и даже гардеробные.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -18

Но самое интересное – это конструкция главной сцены. Как оказалось, под манежем есть и другие настилы, которые автоматически меняются, в зависимости от шоу.

Сергей Моисеевич, заместитель начальника отдела эксплуатации манежа Белгосцирка:
4 кассеты. Одна установлена на манеже и 3 лежат под манежем. Одна – паркетная, под танцы. Следующая – так называемая свето-динамическая подсветка. Следующая кассета, как технологическая используется – для установки льда, фонтанов.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -21

34 артиста, 19 участников оркестра и 10 мастеров балета. За год здесь проходит не меньше 240 представлений. В цирке отмечают: чтобы получить овации и не провалить шоу, необходимо три условия.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -24

Владимир Шабан, директор Белгосцирка:
Хорошие клоуны, хорошие артисты и, конечно же, наличие животных. Вот 3 составляющих. Это классика, которая нравится и детям, и взрослым, и старикам, и, в общем-то, всем.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -27

Программа выступлений здесь меняется каждые 3 месяца. Между тем, к юбилейному сезону в Белгосцирке приготовили особенный перфоманс. Номера поставлены так, чтобы гости смогли проследить всю историю развития одного из самых зрелищных мест страны.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -30

Например, процесс строительства здания показывают батутисты, а вот за интересные факты отвечают морские львы.

Владимир Шабан:
Когда ВОВ началась, бомбили Минск в 1941 году. Цирк стоял в парке Горького, и бомба попала в купол. И тогда артисты, не успев начать программу, были вынуждены спасать животных, и они выпустили ластоногих в Свислочь. И они уплыли.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -33

На нескольких подземных этажах можно встретить как миниатюрных обезьянок, так и огромного верблюда по кличке Минск. Все животные – равноправные участники дружной команды. Многие из этих «звёзд» манежа попадают в цирк совсем маленькими и бок о бок с артистами оттачивают свои навыки. Как и у людей, у них есть свои привычки и характер.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -36

Марина Подскребкина, служащий по уходу за животными Белгосцирка:
Верблюды не такие, как лошади. Они не покажут свою злость движением головы, ушей. Могут неожиданно ухватить, укусить. Если лошадь ещё стерпит, то верблюд не будет терпеть, что ты его наказываешь. Поэтому стараемся, конечно, на «Вы» и шёпотом.

Тандем людей и животных, коллаборации смешных и опасных номеров, слияние новых технологий и древнейших традиций – всё это Белорусский государственный цирк.

Почему с верблюдом говорят на «Вы» и как выпустили ластоногих в Свислочь. История Белгосцирка -39

Зрелищное искусство существует уже много веков, а потому 60 – это, наверняка, ещё только начало большого пути минского культурного гиганта.

# Достопримечательности Минска # общество # Анастасия Туманова # Сергей Моисеевич

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