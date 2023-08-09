Почему происходят течь кровли и кто виноват в затоплении на Лермонтова и Розы Люксембург? Разговор с Мариной Толстик

В отечественном жилищно-коммунальном хозяйстве, что называется, хронических проблем хватает. Одни из самых популярных и болезненных для людей – это как раз проблемы, связанные с капитальным ремонтом и протеканием крыши в жилых домах. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Что делать, если в вашем доме начался потоп? Куда бежать и где просить помощи? Об этом и не только поговорили с генеральным директором Минского городского жилищного хозяйства Мариной Толстик.

Сергей Шуманский, ведущий:

Я предлагаю начать с этой проблемы домов, которая приключилась на Лермонтова, Розы Люксембург. Тут сразу две проблемы коммунальных перекрестились: капитальный ремонт и течет кровля. Что произошло на самом деле, кто виноват в этой ситуации? Кто виноват в затоплениях на Лермонтова и Розы Люксембург?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Первое – это то, что жилые дома, которые мы сегодня обсуждаем, – это комплекс жилых домов, где выполняются работы по капитальным ремонту. Небольшое отступление: с 2002 года Минск перешел на новый формат выполнения капитального ремонта, и мы стремимся к тому, чтобы работы выполнялись комплексно. Это значит, что в одном кусте домов выполняется сразу несколько жилых домов. К примеру, если к цифрам, то в 2023 году комплексно из всего объема выполняется более 80 жилых домов, уже на 2024 год у нас в планах выполнять работы более чем на 160 жилых домах комплексно. Конечно, эти работы имеют свои плюсы и минусы, но в этой ситуации, которая сложилась у нашего населения, хотелось бы пояснить следующее. Сегодня определен подрядчик, который выполняет строительно-монтажные работы на объект. Это государственная организация. К слову, буквально с 2023 года изменился законодательный подход, и сегодня мы имеем возможность определять подрядные организации. Как правило, Минск выбрал государственный подход, государственные организации. И как раз, наверное, примером для этого подхода явилось то, что государственные организации несут гарантийный период, как и все остальные, но при этом мы понимаем, что практика прошлых лет показала, что не всегда частные организации остаются на плаву и существует гарантийный период. К сожалению, не всегда капитальный ремонт приносит положительные эмоции. И эта ситуация как раз таки является подтверждением. Но хотелось бы сказать, что в таких ситуациях не стоит паниковать, потому что регламент действий всех сторон определен на законодательном уровне. Здесь я становлюсь чуть-чуть подробнее. В случае если произошли залития в ходе капитального ремонта, заявителям необходимо обратиться либо службу «115», либо к заказчику, в нашем случае это ЖКХ Московского района, и оставить заявку на вызов мастера для составления соответствующих документов.

Марина Толстик:

В течение суток комиссия в составе заказчика, подрядной организации, жителей должна выйти на объект и зафиксировать состояние после залития в акте о залитии. После в 14-дневный строк составляется дефектный акт, где уже указываются конкретные виды работ, которые подлежат ремонту. Соответственно, последним шагом является разработка смет, которые определяют фактическую стоимость. По этому дому на сегодня произведена работа. Мы встретились с жителями, составили все акты о залитии. И, конечно, проговорили дальнейшие наши действия. То есть после того как пройдет 14 дней, мы придем с последними документами. И фактически у наших жителей есть сегодня выбор: либо мы выполняем строительно-монтажные работы, то есть ремонт, либо есть такой вариант – это возмещение сумм, которые указаны в самой смете. Хотелось бы успокоить людей, что сегодня определена виновная сторона – это подрядная организация. И каждый человек, который выберет свой способ возмещения ущерба, будет реализован. Будет реализован в те сроки, которые будут согласованы с нашими жителями. Сергей Шуманский:

Еще один момент есть. Они, допустим, неделю назад уже вызывали комиссию специалистов, которые что-то фиксировали, но у них продолжает лить. Может, где-то еще дополнительное… Как жилищное хозяйство работает с жителями во время проведения ремонтных работ?

Марина Толстик:

Да, мы тоже встречались с жителями. Проработан дополнительный комплекс мероприятий, хотя изначально сама кровля была уже в стадии выполнения работ, но она была закрыта укрывочным слоем. К сожалению, он не помог, чтобы не поступили промокания в квартиры. Сегодня этот момент установлен, определен, будут выполняться дополнительные мероприятия для недопущения протекания кровли в квартиры в следующих неблагоприятных погодных условиях. То есть мы сегодня к этому готовы. И еще раз хочу повторить, чтобы люди не волновались, что сегодня с каждым человеком будут отдельно отрабатываться вопросы и проводиться мероприятия, которые определились у нас в актах. Сергей Шуманский:

Вообще, крыши и их протекание – это головная боль для вас. Я насколько знаю, это не первая тема, которую мы с вами затрагиваем по крышам. Протекание крыши при капремонте – это один из вариантов. Крыши же текут и без капремонта, просто в обыденной жизни у людей внезапно, бывает, заливает. Там причина что, износ? Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы – подробнее здесь.

Марина Толстик:

В большей степени да, это износ. Если мы в первой части говорили о капитальном ремонте, то в целом жилищный фонд находится на техническом обслуживании у коммунальных предприятий. И, конечно, выполняются работы по текущему ремонту. Сегодня, если происходит в жилых домах залитие, алгоритм аналогичен, который я озвучила. Фактически просто хотелось бы обратить внимание, что уже с прошлого года особое внимание на уровне руководства Мингорисполкома уделяется как раз ремонту кровель, в том числе поддерживаются наши предприятия в части выделения дополнительного финансирования. Всем поставлена задача, что если протекает кровля, вопрос должен быть решен моментально. Люди должны выходить на место, составлять акты, устранять локально течь, а дальше выполнять работу либо по текущему ремонту, либо в рамках технического обслуживания. Сегодня ничего не мешает предприятиям ЖКХ выполнять свои функции в полном объеме. Сергей Шуманский:

Если вернуться к наболевшей для всех теме капитального ремонта, вроде как все его ждут с нетерпением, когда же дом попадет под капремонт. Как только он попадает под капремонт, сразу же появляется куча недовольств, претензий. Розы Люксембург, Лермонтова – это один из случаев. У нас много было подобных случаев в программе. Почему так происходит? Вроде это на благо направлено, а все равно появляются какие-то претензии. Почему происходят затопления в домах?

Марина Толстик:

Капитальный ремонт – это не стихийное мероприятие для жителей. Сегодня на уровне всей даже республики сформированы планы на ближайшую пятилетку, то есть уже до 2025 года поадресно определено, где будет выполняться капитальный ремонт жилищного фонда. Мы не приходим стихийно, это плановая работа, она выполняется заблаговременно. Конечно, все работы, которые запланированы, выполняются в рамках проектной документации, прошедшие в установленном порядке государственную экспертизу. То есть сегодня те подрядные организации, которые приходят в дом выполнять капитальный ремонт, руководствуются проектной документацией. Конечно, имеется отличие от нового строительства, потому что приходим в заселенный жильной дом и работаем с людьми. Мы работаем с людьми, отрабатываем вопрос предоставления доступа, выполнения работ, согласовываем сроки. Но для цели того, чтобы координировать вопрос и общаться, взаимодействовать с людьми, создана служба заказчика – это ЖКХ районов. В ЖКХ районов есть технический надзор, который контролирует процесс выполнения работ. Помимо ЖКХ есть и иные государственные организации, к примеру, Госстройнадзор, который уже осуществляет завершение приемки объекта.

Марина Толстик:

Ключевым звеном этой цепочки является технический надзор. Еженедельно должны на объектах проводиться встречи с населением, приемы, где возможно обсуждать те либо иные вопросы. Перед началом капитального ремонта обязательным условием является проведение собрания с жителями, где мы рассказываем, какие виды работ мы планируем выполнять. Здесь мы планируем совершенствовать эту работу, потому что видим, что есть недочеты. Задача, которая стоит перед районом, – это максимально рассказать на первом этапе людям, какие работы мы все-таки будем выполнять. Сергей Шуманский:

Может, надо уже фотографии показывать?

Марина Толстик:

Да, мы ведем видеозапись и показываем, даем право ознакомиться жителям с проектами. Жители активно принимают участие в ознакомлении. Когда случаются какие-то случаи, здесь, наверное, ответственность генеральной подрядной организации в первую очередь, в том числе и ЖКХ. В нашем случае допустили течь кровли, хотя этого, конечно, не должно было произойти. Только здесь пока оценка подрядной организации неудовлетворительная. При этом хотела бы положительный момент отметить, что у нас на сегодня жители, понимая, что ответственность у них также существует, при замене любого инженерного оборудования, которое сегодня предусмотрено в рамках нормативно-правовых актов, обращаются в государственные организации. Если несколько лет назад мы наблюдали пик, что люди обращаются к частным организациям, при залитиях, нарушении целостности системы, сразу обращаются в жилищно-эксплуатационные и участки. Сейчас картина изменилась. Фактически все работы, которые выполняются внутри квартиры, если жилец хочет и если даже требуется какая-то разработка технических решений, проходит соответствующее согласование и все же возвращаются, обращаются к жилищно-эксплуатационным участкам, которые в дальнейшем и сейчас обслуживают этот жилищный фонд. Тем самым для себя подкрепляются гарантиями о том, что государственная организация, ЖЭС, будет нести ответственность в случае некачественно выполненных работ.