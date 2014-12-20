Декабрь — самое популярное время для корпоративов. Почему одни ждут корпоративов целый год, а других туда даже шведским столом не заманишь?

Как вы относитесь к корпоративам?

Сотрудники:

— Я отношусь положительно, потому что, как правило, это весело, сближает.

— Я считаю, что работа должна оставаться работой. И 8 часов, проведенных с этими людьми в рамках офиса, мне вполне достаточно. А проводить свое свободное время я хочу с семьей, друзьями и близкими мне людьми. Мне было бы приятнее, если сумму, которая затрачивается на корпоратив, мне выдали деньгами, я бы нашла, на что их потратить.

— Это очень весело. На корпоративах можно решить какие-то вопросы, которые стесняешься решить не под градусом.

— Мне кажется, это прекрасный повод лишний раз собраться и пообщаться.

— Те эмоции и впечатления, которые дарятся людям во время проведения корпоративов, они не заменятся деньгами.

— Это классно. Это круто.

— Как правило, я считаю, в нашей стране редко проводятся интересные корпоративы.

— Я к корпоративам отношусь хорошо, но если бы была возможность получить дополнительную зарплату, то я бы предпочла эту возможность использовать.

Ольга Бондарь:

Я не вижу смысла траты денег, времени. Помимо работы ты должен сесть и задуматься: в чем же я приду на корпоратив, что я там буду делать.

Более здоровые отношения среди коллег складываются как раз во время решения совместных рабочих моментов, нежели каких-то совместных попоек, будем называть это так.

Видеть не только своих коллег в каких-то непристойных вещах, но и собственных начальников, с которыми в последствии надо работать, не очень приятно.

Нина Богданова, певица, телеведущая:

Причина неудачного корпоратива может крыться как в не очень профессиональном ведущем, так и в культуре отдыха самих отдыхающих.

Александр Телепун, руководитель ансамбля «Земляки», участник проекта «Поющие города-3»:

Свадьба это тоже корпоратив. Мне довелось играть свадьбу без алкоголя. Вот там несоответствие ничему.

Ирина Лукашенко, психолог, арт-терапевт:

На работе больше всего сотрудник проявляет свой рабочий аспект, свой профессионализм. Проявиться как личность фактически не удается. А когда ты не напитан как личность, не проявлен, у тебя нету энергии в этом, то ты, собственно, как и работник в недостаточной мере проявляешь себя.

Сотрудница:

В нашей стране, к сожалению, корпоративы сводятся к формату «чарка-шкварка». А что касается раскрываться как личности, скажите: зачем мне раскрываться как личность перед людьми, с которыми я работаю? Как личность я буду раскрываться перед мужем, друзьями.

Юлия Дик, психолог, арт-терапевт:

Скажите, а работает не ваша личность?

Сотрудница:

Я выполняю какие-то обязанности, выполняю их достаточно хорошо. Если я прекрасно рассказываю стихи, от этого моя зарплата не увеличится, авторитет в компании не вырастет.

Ольга Бондарь:

Я считаю, что отсутствие «+1» — явный показатель того, как компания относится к своим сотрудникам, то есть она хочет на тебе сэкономить.

Татьяна Козловская, специалист агентства социальных проектов:

Сёння вялікія грошы затрачваюцца на карпаратывы, сувеніры для партнёраў. Мы прапануем ахвяраваць частку на дабрачынныя мэты або каб супрацоўнікі кампаніі ўдзельнічалі ў аўтарскіх проектах. Калі вялікая кампанія не адмовіцца ад карпаратыва, а паменшыць яго маштаб і фармат, тады можна зрабіць складаную аперацыю, якая можа выратаваць жыццё дзіцяці.