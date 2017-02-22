Почему не нашли картину Леонардо да Винчи: проект к 100-летию белорусской милиции

Новости Беларуси. В Бресте стартовал проект для детей и молодежи, он посвящен столетию белорусской милиции. Обо всех тонкостях и нюансах своей работы, и при этом доступно, рассказали сотрудники комитета судебных экспертиз.

В частности, почему не был найден похититель одной из картин Леонардо Да Винчи,

а расследование в «Братьях Карамазовых» так и не увенчалось успехом. Детально рассмотрели дела и других фигурантов из истории и литературы. Экскурсию в мир этой профессии возглавили сами эксперты. Тоже в роли известных литературных персонажей.

Владимир Сергейчик, эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз:

Мы показали людям нашу профессию. Какими средствами мы пользуемся, какими методами. Показали, чем мы дышим.

Александра Минеева, ученица средней школы №8 Бреста:

Когда приводят пример из истории, что действительно было, а не что взяли из головы, то воспринимаешь это немного по-другому. Понимаешь, что судмедэксперты – это люди с большой буквы.

Ученикам специализированных и обычных классов также показали современное криминалистическое оборудование.

Организаторы пообещали и дальше интересно знакомить школьников с профессиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.