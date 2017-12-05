Почему на некоторых минских светофорах отключили таймеры

Новости Беларуси. В первую очередь, это сделали на улицах с интенсивным движением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за большого потока транспорта цифры на электронных регулировщиках с октября стали постепенно исчезать на проспектах Победителей и Независимости. Ведь в центре города светофоры настроены автоматически реагировать на дорожную обстановку, и цифры на табло, особенно в «часы-пик», не всегда были корректными. Так что и водителям и пешеходам сейчас нужно следить только за сигналами светофоров.