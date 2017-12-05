Прямой эфир

Почему на некоторых минских светофорах отключили таймеры

05 декабря 2017 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В первую очередь, это сделали на улицах с интенсивным движением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за большого потока транспорта цифры на электронных регулировщиках с октября стали постепенно исчезать на проспектах Победителей и Независимости. Ведь в центре города светофоры настроены автоматически реагировать на дорожную обстановку, и цифры на табло, особенно в «часы-пик», не всегда были корректными. Так что и водителям и пешеходам сейчас нужно следить только за сигналами светофоров.

Почему на некоторых минских светофорах отключили таймеры-1

Горожанин:
Когда люди спешат куда-то, они видят, сколько секунд осталось зеленого светофора до смены на красный и понимают, следует переходить дорогу или остановиться. Для водителей – то же самое.

# общество # Улицы Минска # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Яна Чечота попасть в школу мешает стройка: как решается вопрос?
05 декабря 2017 18:08

На Яна Чечота попасть в школу мешает стройка: как решается вопрос?

Не профессия, а призвание: Международный День волонтера отмечают в Беларуси
05 декабря 2017 17:12

Не профессия, а призвание: Международный День волонтера отмечают в Беларуси

Репортаж СТВ: как и зачем в Минской области возрождают дома быта?
05 декабря 2017 14:52

Репортаж СТВ: как и зачем в Минской области возрождают дома быта?