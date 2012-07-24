Почему минчане идут к гадалкам, экстрасенсам, астрологам и хиромантам, а не в церковь или к психотерапевту?

В наше время отношение к гадалкам и экстрасенсам очень противоречивое. Одни верят, другие нет, но факт остаётся фактом – они есть. И они работают, что подтверждает всемирная паутина, которая предлагает сотни адресов только по Минску. Почему люди идут к гадалкам, экстрасенсам, астрологам или хиромантам?

Екатерина, гадалка:

Как правило, люди, которым плохо, не сразу и не всегда идут к гадалкам. Они как-то справляются сами. А приходят тогда, когда понимают, что попали в тупик. Тогда они ищут выход из сложившейся ситуации.

Елизавета Егужинская, верит гадалкам:

Давайте не будем отталкиваться от того, что у человека одна судьба. Их несколько. Человек сам выбирает: он может стать алкоголиком, а может стать успешным бизнесменом. В то же время, некоторые бизнесмены проигрывают в казино все деньги – и это их личный выбор. А от гадалки зависит только душевное равновесие.

Елизавета Егужинская ходила к гадалкам неоднократно. Даже ставила эксперимент. Однажды, три подруги отправились к одной гадалке, но в разное время. Сопоставив результаты, выяснилось, что предсказали всем девушкам одно и то же. Но несмотря на это, Елизавета доверяет гадалкам.

Говорят, что грешно и гадать, и посещать гадалок.

Александр Шимбалёв, протоиерей, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Церковь категорически не советует посещать гадалок. Это грех.

Будущего нет, потому что человек его созидает каждым своим шагом.

Екатерина, гадалка:

Да, я знаю отношение церкви к этому. Но я человек крещёный, православный, хожу в церковь. Я исповедуюсь, очищаюсь.

А как церковь относится к экстрасенсам, которые исцеляют?

Александр Шимбалёв, протоиерей, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Каждый случай нужно рассматривать в отдельности. Мы не можем отрицать всё в общем. Ведь основной принцип – будущего нет. Однако мы знаем Святых, которые могут это будущее предсказать. Но ведь они не ведут приём. Когда Господь открывает, человек может увидеть. Но когда мы наблюдаем кого-то, кто по часам принимает и об этом рассказывает, это значит, что он научился управлять Богом. Нонсенс. Это невозможно.

Ведущий:

А как вы относитесь к тому, что предсказатели используют церковную атрибутику – свечи, иконки, – и, поворожив, отправляют людей в церковь? Почему бы не сказать им «хватит»!?

Александр Шимбалёв, протоиерей, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Мы не запрещаем предсказания. Мы можем концептуально сказать человеку, что хорошо для спасения его души, а что нет. А запрещать мы не имеем права. У нас ведь свобода воли. Мы не можем контролировать всё. Но прибегать к помощи этих людей – это не путь к спасению души. А почему они вред приносят человеку? Потому что переключают работу с духовного, на физическое. Гадалка говорит человеку пойти в семь храмов и поставить семь свечей. И он идёт, хотя мог бы прийти в церковь и помолиться Богу.

А помимо гадалок есть ещё и экстрасены...

Валекс, экстрасенс:

Мой случай – это не гадание, а интуиция. Очень сильная интуиция. Я несколько жизней спас этим: жене, сыну и еще одному человеку. Просто говорил, что идти нужно не туда, куда обычно, и делать не то, что всегда.

А вы не замечали, что к людям вашей профессии приходят определённые группы населения: люди, не уверенные в себе, если говорить прямо, недалёкие...

Валекс, экстрасенс:

Я бы не сказал. Приходят и писатели, и профессора, и обычные люди. Одни, чтобы их поддержали, другим нужно действительно помочь разобраться в ситуации.

Елена Коян, врач-психотерапевт:

Люди покупаются на веру. Человеку важно во что-то верить. С одной стороны, они приходят подтверждать свои мысли, с другой - они слышат то, что хотят слышать. И люди тревожные, люди беспокойные, которые не умеют опираться на себя, получат то, что они получат – страх. Поэтому важно, чтобы человек, который занимается предсказаниями, был интеллектуально развит, нёс ответственность за то, что он делает.

Зритель из зала:

Большинство людей хотят просто лёгкой жизни. Чтобы им сказали, что будет так и этак.

Как отличить людей, у которых действительно дар, от шарлатанов?

Валекс, экстрасенс:

Отличить практически невозможно сразу. Только по определённым результатам. Но лично я против понятия "дар". Есть определённые способности. И они есть у всех. Просто их можно развивать, а можно не развивать. Потому что человек – это 1% способности и 99% труда.

К предсказателям, наряду с гадалками и экстрасенсами, традиционно относят и хиромантов – людей, которые изучают линии рук.

Олег Цедрик, хиромант:

Хиромантию относят к гаданию, но это совершенно другой аспект. Гадание – это угадывание судьбы, это нечто без оснований. Хиромантия опирается на конкретный предмет - руку: на линии, структуру, отпечатки – которые исследуются и другими структурами. Будущее прогнозируется, но без картинок. Это не экстрасенсорика. Прогнозы даются на определённый промежуток времени. При этом описывается характер событий, например, эмоциональное состояние человека. Но ни в коем случае не даются имена, названия улиц, цвета.

Людмила Родионова, руководитель цыганского ансамбля «Аллюр»:

Может быть, кто-то хочет верить в какую-то сказку. Если ты конкретно хочешь верить в эту сказку – сходи, тебе погадают. Только ты должен быть уверен, что тебе её и нагадают, а не наоборот. Иначе жизнь потом изменится к худшему. Поэтому, лучше этого не делать. А верить в себя, в своих родных и близких людей, нести добро людям. И тогда у тебя самого всё будет замечательно.