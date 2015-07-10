Почему курортные ворота Беларуси – пункт пропуска «Новая Гута» – в 2015 году живет непривычно спокойно?

Новости Беларуси. Курортные ворота страны – пограничный пункт пропуска «Новая Гута» – в 2015 году работает в непривычно спокойном для себя режиме. Километровых очередей из желающих выехать на отдых в Украину, как это бывало в прежние годы, нынешним летом нет.

У пункта пропуска «Новая Гута» тишина и спокойствие – ни одной машины на выезд. Полноводный поток любителей черноморских пляжей в этом году почти иссяк.

Роман Ступаков, водитель (Украина):

Сколько понадобилось времени, чтобы пройти границу? Минут 15-20 на украинской. Тут чуть больше, потому что пока декларации позаполняешь. Машин очень мало. Не знаю, с чем это связано.

Главная причина, безусловно, в неспокойной ситуации на востоке Украины. Автомобилей с российскими номерами на трассе Санкт-Петербург – Одесса сегодня практически нет. А именно они составляли львиную долю в общем потоке. Однако безлюдной граница не стала.

Андрей Волчек, исполняющий обязанности начальника пограничной заставы «Кравцовка»:

В целом на участке пограничной заставы обстановка остается спокойной, однако может развиваться динамично. Находясь на заставе, в любой момент может поступить сработка асситуационного комплекса. И, соответственно, мы выезжаем и действуем в составе пограничных нарядов. Буквально позавчера было у нас очередное задержание – гражданин России, который намеревался умышленно незаконно пересечь государственную границу в обход пункта пропуска.

Задержанный, ранее судимый гражданин Российской Федерации, по собственному признанию собирался принять участие в боевых действиях на востоке Украины.

Всего за шесть июльских дней на участке заставы «Кравцовка» задержаны четыре нарушителя.

Новая застава создана практически с нуля всего за год. Ее возводили параллельно с инженерным обустройством границы. Там, где еще год назад шумел сосновый бор, сегодня четко обозначен государственный рубеж.

С осени 2013 года, когда на белорусско-украинской границе появился первый пограничный знак, инженерное обустройство границы не прекращалось ни на минуту. И эта контрольно-следовая полоса – лишь классика. Сложные современные технические средства охраны границы невооруженному глазу не видны.

Сергей Кулида, заместитель начальника пограничной заставы «Кравцовка»:

На сегодняшний день участок заставы оборудован по последнему слову техники. У нас на участке присутствуют заградительные заборы, контрольно-следовая полоса, приборы фото-, видеофиксации потенциальных и реальных нарушителей государственной границы. Мы узнаем заранее о том, что нарушитель приближается к наших инженерным сооружениям и заграждением. А также благодаря местному населению приграничья.

Кстати, местные жители к факту своего особого места проживания уже привыкли. К границе относятся серьезно, особенно теперь, когда в соседней Украине так неспокойно.

Василий Филев, житель деревни Кравцовка:

Конечно, бескопоимся, волнуемся все, переживаем. Много роственников в Украине живет, особенно в Глубокском довольно много из Украины. Люди переживают очень сильно. Военные есть, и люди чувствуют себя под защитой.

Тем временем работа по инженерному обустройству белорусско-украинской границы идет полным ходом. Ее протяженность – более тысячи километров. Особенно сложные участки – это полесские болота и территории, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.