Почему к походу на оперу нужно готовиться? Объяснил солист Большого

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Громов.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Опера – это же элитарное искусство. Надо ли к ней готовиться зрителю?
Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Опера и классическая музыка – это то блюдо, когда человек сначала выбирает место, дальше он выбирает блюдо, представляя, как оно будет выглядеть. Дальше он ожидает этого. Поход в ресторан – он тоже к этому готовится. Дальше приносят это блюдо, он смотрит на него, получает эстетическое удовольствие, потом медленно ест, получает еще удовольствие. А потом послевкусие.
Так вот опера и классическая музыка – человек должен понимать, куда он идет и зачем. Конечно, лучше, если человек перед походом в театр посмотрит, что это за опера, какой сюжет, что его ждет. Начинать нужно с чего-то не простого, но понятного. Лучше, чтобы это были какие-то хрестоматийные темы. В репертуаре нашего театра есть «Евгений Онегин» – проходят все в школе.