Почему к походу на оперу нужно готовиться? Объяснил солист Большого

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Опера и классическая музыка – это то блюдо, когда человек сначала выбирает место, дальше он выбирает блюдо, представляя, как оно будет выглядеть. Дальше он ожидает этого. Поход в ресторан – он тоже к этому готовится. Дальше приносят это блюдо, он смотрит на него, получает эстетическое удовольствие, потом медленно ест, получает еще удовольствие. А потом послевкусие.

Так вот опера и классическая музыка – человек должен понимать, куда он идет и зачем. Конечно, лучше, если человек перед походом в театр посмотрит, что это за опера, какой сюжет, что его ждет. Начинать нужно с чего-то не простого, но понятного. Лучше, чтобы это были какие-то хрестоматийные темы. В репертуаре нашего театра есть «Евгений Онегин» – проходят все в школе.