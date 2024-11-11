Всемирный день шоппинга – как ведущие стримов продвигают белорусскую продукцию на маркетплейсах Китая?

Всемирный день шоппинга отмечается сегодня, 11 ноября. Праздник зародился в Китае, и здесь он проходит наиболее масштабно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акции и распродажи начинаются заранее.

Главными площадками служат маркетплейсы. Продвигают здесь свою продукцию и белорусские производители. Мед, молоко, соки, шоколад – за считаные минуты эфира ведущие продают сотни единиц товара. За четыре часа объем сделок может достичь нескольких десятков тысяч долларов. Лайфстрим-шоппинг впервые был запущен 8 лет назад одним из крупнейших китайских маркетплейсов. И с тех пор «магазин на диване» – самый популярный вид торговли в КНР. На онлайн-витрине белорусских производителей в месяц проводят более 20 стримов на разные темы. И к каждому тщательно готовятся.

Тянь Жань, режиссер стримов онлайн-площадки белорусских товаров: Перед стримом мы выбираем дату, утверждаем тему, готовим продукты для показа, узнаем у коллег со склада о количестве товара, снимаем ролики для анонса.

Гао Цзиньцзин, генеральный директор технологической компании «Ханчжоу Цзюбаопэн»:

Лайфстрим-шопинг намного сложней традиционной электронной коммерции. И требует от команды больших усилий. Конкуренция в этой отрасли очень жесткая. Но и рынок огромный, и курьеров хватает. Электронная коммерция в Китае начала развиваться довольно давно. Наверное, все эти факторы вместе взятые и привели к тому, что этот формат стал столь популярным.

Без новейших интернет-технологий, мощной инфраструктуры и развитой логистики лайфстрим-шоппинг не смог бы увлечь такое огромное количество пользователей. А привычку закупаться онлайн в Китае имеют почти 600 миллионов человек. В 2023 году в китайском интернете высказывание Президента Беларуси «С сильным Китаем будет сильной и Беларусь» вызвало резонанс. После этого наша продукция обращает на себя все больше внимания.