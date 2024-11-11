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Работа с населением – в Витебской области пройдёт единый день депутата

11 ноября 2024 07:42
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Работу с населением в регионах продолжает Совет Республики – единый день приема граждан пройдет сегодня, 11 ноября, в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа с населением – в Витебской области пройдёт единый день депутата-2

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова будет работать в городском поселке Россоны, вице-спикер Сергей Хоменко – в Толочине. Лепель, Орша, Глубокое, Докшицы, Чашники и Ушачи, Поставы, Полоцк, сам областной центр – обратиться к сенатору можно повсеместно. Ни один вопрос не останется без внимания. Если решение будет принято не на месте и сразу, обращение возьмут на контроль. Практика единых дней приема граждан членами Совета Республики давно доказала эффективность: проблемы устраняются, а анализ вопросов и инициатив помогает регулировать работу на всех уровнях власти.

# Прием граждан

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