Федеральная антимонопольная служба направила запрос сотовым операторам, в котором просит объяснить, почему длина SMS-сообщений на кириллице более чем в два раза меньше, чем на латинице, сообщил РИА Новости начальник управления контроля транспорта и связи Дмитрий Рутенберг.

На данный момент длина одного SMS-сообщения ограничена 70 символами на кириллице, в то время как сообщение на латинице может быть более чем в два раза длиннее - 160 символов. Таким образом, потребители вынуждены переплачивать за SMS, набранное кириллическими символами, считает ФАС.

Операторы в свою очередь ссылаются на то, что технология SMS работает по международной спецификации, согласно которой длина сообщения ограничена 140 байтами.

ФАС удовлетворилась ответом компаний и планирует направить запросы производителям мобильных телефонов с просьбой объяснить, почему в аппаратах установлена именно такая кодировка.

По мнению Рутенберга, запросы будут направлены «всем основным присутствующим на рынке РФ» производителям телефонов. В качестве примера он назвал Nokia, Samsung и Apple. «Если будет выявлено, что ущемлены интересы российских граждан, то санкции могут быть применены и к иностранным компаниям», - сказал Рутенберг.

В Беларуси таких расследований не проводилось.