Многодетным семьям выдают по 130 тысяч матпомощи к новому учебному году

Этих денег хватит, чтобы купить ребенку туфли или рюкзак.

Размер денежной помощи многодетным семьям установлен в размере 30% прожиточного минимума, т.е. чуть более 130 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, родителям нужно обратиться в учреждение образования и принести копию удостоверения многодетной семьи. В этом году помощь к школьному сезону получат пять с половиной тысяч семей. При этом на деньги не следует рассчитывать родителям, чьи дети живут в школах-интернатах, приютах и детских домах.

Ирина Дудка, заместитель начальника управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

132 700 рублей – это размер пособия на каждого ребенка.

Для получения пособия многодетным родителям необходимо обратиться в учреждение образования Минска по месту учебы ребенка. При себе нужно иметь паспорт, удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении ребенка и справку о составе семьи.