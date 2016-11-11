С января 2017 года посещение пограничной зоны для жителей Беларуси станет бесплатным

Новости Беларуси. Белорусам и иностранцам будет проще попасть в пограничную зону.

Это участок местности прилегающий к госгранице на глубину до 30 километров.

Так посещение этой территории для граждан нашей страны станет бесплатным уже с 1 января 2017 года.

При въезде на режимную территорию необходимо иметь с собой документ удостоверяющий личность.

Также срок действия пропусков в пограничную полосу увеличивается с 1 года до 2 лет.

В 2017 году изменится и порядок посещения пограничной зоны, и пограничной полосы для иностранных граждан. Срок действия пропусков в погранзону увеличится с одного года до двух лет. А порядок получения пропуска в погранполосу будет таким же, как и для граждан Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.