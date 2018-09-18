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Почему благоустройство могил в Дзержинском районе закончилось скандалом? О непростой ситуации – репортаж СТВ

18 сентября 2018 20:20
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Новости Беларуси. Если уборка становится причиной хаоса. Или по меньшей мере ссоры между народом и государственной властью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почему благоустройство могил в Дзержинском районе закончилось скандалом? О непростой ситуации – репортаж СТВ-1

Работы по благоустройству на кладбище одной из деревень Дзержинского района закончились скандалом. Жительница Минска Нина Дудко обвиняет ЖКХ и сельсовет в разрушении памятника на кладбище ее прадеда.

Подробнее – в видеоматериале

# Кладбища Беларуси # общество # Фотофакт

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