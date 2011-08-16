Почему белорусские яблоки дороже эквадорских бананов?

Белорусские яблоки в этом году бьют ценовые рекорды — 15 тысяч за килограмм. И хотя яблочный сезон в самом разгаре, отечественных яблок в магазине не сыщешь.

В продаже есть их польские, испанские и прибалтийские собратья, купленные за валюту.

Малиновка, штрифель и, конечно, хит сезона — белый налив. На столичном рынке выбор белорусских яблок солидный: восемь сортов ежедневно. И спрос рождает предложение. Цена хоть и ниже, чем на импортные, но непривычно высокая для Беларуси.

Дороговизну продавцы объясняют неурожаем. Мол, и морозы помешали в период цветения и сильные дожди с градом лишили половины завязи. Простой потребитель всё понимает, но задает вопрос: «Почему родные яблоки, приехавшие из соседней деревни, дороже, чем бананы с Эквадора, где доставка даже с логистикой все равно тянут половину цены?»

Изобилие на рынке и полное отсутствие в магазине. Заготовители разводят руками. Сейчас яблоки принимают только на переработку. Цена смешная — 600-800 рублей за кило — это как шесть коробков спичек. Время для кондиции магазинной, оказывается, еще не настало, хотя есть возможности и транспорт.

Виктор Шуляк, первый заместитель председателя правления Витебского областного союза потребительских обществ:

Пока объемы мы выдерживаем на уровне прошлого года. Такой темп выдержать будет сложно, потому что урожай значительно хуже прошлых лет. Яблоко товарное наше дешевле, чем завозное. Яблоко наше пользуется спросом не только у нас, но и за пределами страны.

Парадокс? — «Нет», — отвечают садоводы. Белорусские яблоки без консервантов, а хранить заготовителям негде. Напрямую — с дерева в магазин — не поставишь. Поэтому и получатся, что яблоко «Семеренко» из Несвижского хозяйства найти можно только на рынке. В магазине такое же, но испанское.

Итак, яблок в этом году хоть и мало, но по рынку не скажешь. Сдавать их в приемные пункты людям невыгодно. Рынок оказался куда более гибким. А пока нет государственной альтернативы, частник сам формирует цену. Вот и получается, что банан с Эквадора, купленный за валюту, дешевле белорусского яблока, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».