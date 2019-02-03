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От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему

03 февраля 2019 17:01
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Новости Беларуси. Министерство труда и социальной защиты населения на неделе подвело итоги 2018 года в части занятости. Цифры не могут не радовать: на начало 2019-го уровень безработицы опустился до 0,3 %. Годом ранее показатель был 0,5 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.То есть количество безработных снизилось почти вдвое.

Конечно, это официальная статистика, реальные цифры будут больше, но по итогу они всё равно вряд ли перекроют количество предложений о работе. Ведь вакансий стало больше на 40 %.

Политика содействия занятости не оправдать себя попросту не могла. К этой работе подключились все, начиная с центральных госорганов и чиновников на местах и заканчивая предпринимателями. Да и для самозанятости созданы все возможности.

Тему продолжит корреспондент Галина Буро.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-1

Агрогородок Квасовка Гродненского района как на ладони через стекло кабины машины. Виталий Кендерский трудится водителем в производственном кооперативе имени Кремко. Уже развез по фирменным магазинам свежее мясо и собственную продукцию хозяйства. Закрывает путевой лист, впереди – заслуженные выходные.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-4

Чтобы получить эту работу, молодой человек сменил прописку с городской на сельскую. После службы в армии пришел в центр занятости, где и предложили вариант переселения.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-7

Виталий Кендерский, водитель ПК имени В. И. Кремко:
Я долго не думал, сразу решил сюда трудоустроиться. Пришел, взяли, работаю. Заплатили подъемные – 1800 рублей – нормально, неплохо.

Звезды сошлись удачно: в это же хозяйство по распределению после учебы направили жену Майю. Сейчас она в декретном отпуске, у супругов намечается очередное пополнение. Молодой семье – приятный бонус: хозяйство выделило дом. Почему бы и не укорениться на этой земле? Сейчас Виталий учится заочно на инженера и просчитывает плюсы жизни на селе – склад ума ведь математический.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-10

Виталий Кендерский:
Планы – окончить высшее и найти другую работу. Может, предложат какую-то другую должность в этом хозяйстве. Нет смысла в город переезжать.

Программа переселения действует по всей стране, и ей уже воспользовались десятки белорусов. Кстати, эта тенденция европейская – наши соседи давно следуют принципу: переезжать жить в ту местность, где есть работа по специальности.  

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-13

Галина Буро, корреспондент:
Пока вы ищете работу, работа ищет вас. И если это взаимно, значит, обязательно в трудовой книжке появится новая запись. Сегодня мощный двигатель на рынке труда – это государство. Центры занятости готовы предложить десятки вариантов трудоустройства. Как говорится, помочь и словом, и делом, и даже деньгами.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-16

И эти деньги пришлись очень кстати жителю Волковыска. У Александра Новосада экономическое образование, он давно мечтал открыть свое дело. Помог центр занятости. Мужчина прошел обучение по основам предпринимательской деятельности и получил субсидию – больше 2000 рублей.

Кафе небольшое, но Александр может рассказывать про него часами. Ведь это его детище. Своими руками делал ремонт, заключал договоры с поставщиками, разрабатывал рецепты – последние месяцы только и жил открытием объекта. Польза и себе, и людям: дал работу двум продавцам.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-19

К тому же рядом железнодорожный и автовокзалы, неподалеку рынок. Здесь всегда многолюдно, а вот перекусить было негде. В планах – расширяться.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-22

Александр Новосад, директор кафе:
Я говорю сыну своему (ему 10 лет): если ходить на работу и она не нравится – это как есть невкусный суп. Поэтому всегда надо себя искать, пробовать, ошибаться, но искать те моменты, когда тебе это нравится.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-25

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-27

А вот будет ли увеличиваться это предприятие – покажет время и спрос. Тем более производство шампиньонов под Брестом и так самое крупное в стране. По голландским технологиям, но собственными руками.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-30

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-32

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-34

Почти весь сбор идет на экспорт. Недавно здесь открыли уже четвертый корпус. Теперь каждый месяц взвешивают урожай общим весом около 1000 тонн. Значительно вырос не только объем лукошка, но и коллектив.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-37

Вячеслав Турбин, директор предприятия по производству шампиньонов:
Несмотря на достаточно хорошие условия труда – это и достойная заработная плата, и доставка людей транспортом нанимателя, – мы испытывали определенные трудности. Тем не менее, на сегодняшний момент 100 вакансий мы смогли заполнить.   

Татьяну Копанько сбор ароматных шампиньонов увлек сразу. Управляется она ловко, хотя из новичков. На предыдущей работе в швейном деле женщину не устроила зарплата. Здесь же всё более справедливо – объем вознаграждения напрямую зависит от личного урожая. Обучалась месяц за счет предприятия. Удобно и то, что на работу грибоводов возят даже из соседних районов.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-40

Татьяна Копанько, грибовод:
Вакансии есть. Но кто-то может работать за 500 рублей, а кто-то меньше, чем за 1000, не хочет идти. Зарплата средняя, как у меня. А кто режет быстро грибы, у них побольше, у них хорошая зарплата.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-43

Осваивать новую профессию пришлось и жителю Гродно Валерию Долинину. С напарником делают ремонт в лифтовом помещении многоэтажки. Еще недавно он числился безработным, сейчас со знанием дела орудует шпателем.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-46

Хоть мужчина больше 20 лет проработал в ЖКХ, пришел тот час, когда его профессию жестянщика вытеснили современные технологии. В свои 50 с небольшим пришлось пойти на курсы и переучиться на штукатура-отделочника – это одна из самых востребованных сегодня специальностей. По государственной программе после курсов – гарантированное трудоустройство. И первые полгода центр занятости компенсирует нанимателю затраты на оплату труда работника-новичка.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-49

Валерий Долинин, рабочий ЖЭС № 6 УЖРЭП Октябрьского района:
Без опыта работы меня бы не взяли. Зарабатывать деньги надо, вот таким образом зарабатываю.
– То есть, сидеть на месте – это не про вас?
– Нет, сами видите. На леса, вдвоем – и работаем.

От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему-52

От работы Валерий получил квартиру. Теперь хочет своими руками сделать ремонт на лестничной площадке – новые знания пригодились. Да и все герои нашего сюжета уверены: даже на фоне конкуренции на рынке труда можно найти себе занятие с тройным эффектом: для души, за деньги и на пользу экономике своей страны.

# Государственная политика в области занятости # общество # Галина Буро # Вячеслав Турбин # Фотофакт

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