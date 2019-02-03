От грибовода и штукатура до директора кафе. Истории белорусов, которые поменяли профессию и изменили жизнь к лучшему

Новости Беларуси. Министерство труда и социальной защиты населения на неделе подвело итоги 2018 года в части занятости. Цифры не могут не радовать: на начало 2019-го уровень безработицы опустился до 0,3 %. Годом ранее показатель был 0,5 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.То есть количество безработных снизилось почти вдвое. Конечно, это официальная статистика, реальные цифры будут больше, но по итогу они всё равно вряд ли перекроют количество предложений о работе. Ведь вакансий стало больше на 40 %. Политика содействия занятости не оправдать себя попросту не могла. К этой работе подключились все, начиная с центральных госорганов и чиновников на местах и заканчивая предпринимателями. Да и для самозанятости созданы все возможности. Тему продолжит корреспондент Галина Буро.

Агрогородок Квасовка Гродненского района как на ладони через стекло кабины машины. Виталий Кендерский трудится водителем в производственном кооперативе имени Кремко. Уже развез по фирменным магазинам свежее мясо и собственную продукцию хозяйства. Закрывает путевой лист, впереди – заслуженные выходные.

Чтобы получить эту работу, молодой человек сменил прописку с городской на сельскую. После службы в армии пришел в центр занятости, где и предложили вариант переселения.

Виталий Кендерский, водитель ПК имени В. И. Кремко:

Я долго не думал, сразу решил сюда трудоустроиться. Пришел, взяли, работаю. Заплатили подъемные – 1800 рублей – нормально, неплохо. Звезды сошлись удачно: в это же хозяйство по распределению после учебы направили жену Майю. Сейчас она в декретном отпуске, у супругов намечается очередное пополнение. Молодой семье – приятный бонус: хозяйство выделило дом. Почему бы и не укорениться на этой земле? Сейчас Виталий учится заочно на инженера и просчитывает плюсы жизни на селе – склад ума ведь математический.

Виталий Кендерский:

Планы – окончить высшее и найти другую работу. Может, предложат какую-то другую должность в этом хозяйстве. Нет смысла в город переезжать. Программа переселения действует по всей стране, и ей уже воспользовались десятки белорусов. Кстати, эта тенденция европейская – наши соседи давно следуют принципу: переезжать жить в ту местность, где есть работа по специальности.

Галина Буро, корреспондент:

Пока вы ищете работу, работа ищет вас. И если это взаимно, значит, обязательно в трудовой книжке появится новая запись. Сегодня мощный двигатель на рынке труда – это государство. Центры занятости готовы предложить десятки вариантов трудоустройства. Как говорится, помочь и словом, и делом, и даже деньгами.

И эти деньги пришлись очень кстати жителю Волковыска. У Александра Новосада экономическое образование, он давно мечтал открыть свое дело. Помог центр занятости. Мужчина прошел обучение по основам предпринимательской деятельности и получил субсидию – больше 2000 рублей. Кафе небольшое, но Александр может рассказывать про него часами. Ведь это его детище. Своими руками делал ремонт, заключал договоры с поставщиками, разрабатывал рецепты – последние месяцы только и жил открытием объекта. Польза и себе, и людям: дал работу двум продавцам.

К тому же рядом железнодорожный и автовокзалы, неподалеку рынок. Здесь всегда многолюдно, а вот перекусить было негде. В планах – расширяться.

Александр Новосад, директор кафе:

Я говорю сыну своему (ему 10 лет): если ходить на работу и она не нравится – это как есть невкусный суп. Поэтому всегда надо себя искать, пробовать, ошибаться, но искать те моменты, когда тебе это нравится.

А вот будет ли увеличиваться это предприятие – покажет время и спрос. Тем более производство шампиньонов под Брестом и так самое крупное в стране. По голландским технологиям, но собственными руками.

Почти весь сбор идет на экспорт. Недавно здесь открыли уже четвертый корпус. Теперь каждый месяц взвешивают урожай общим весом около 1000 тонн. Значительно вырос не только объем лукошка, но и коллектив.

Вячеслав Турбин, директор предприятия по производству шампиньонов:

Несмотря на достаточно хорошие условия труда – это и достойная заработная плата, и доставка людей транспортом нанимателя, – мы испытывали определенные трудности. Тем не менее, на сегодняшний момент 100 вакансий мы смогли заполнить. Татьяну Копанько сбор ароматных шампиньонов увлек сразу. Управляется она ловко, хотя из новичков. На предыдущей работе в швейном деле женщину не устроила зарплата. Здесь же всё более справедливо – объем вознаграждения напрямую зависит от личного урожая. Обучалась месяц за счет предприятия. Удобно и то, что на работу грибоводов возят даже из соседних районов.

Татьяна Копанько, грибовод:

Вакансии есть. Но кто-то может работать за 500 рублей, а кто-то меньше, чем за 1000, не хочет идти. Зарплата средняя, как у меня. А кто режет быстро грибы, у них побольше, у них хорошая зарплата.

Осваивать новую профессию пришлось и жителю Гродно Валерию Долинину. С напарником делают ремонт в лифтовом помещении многоэтажки. Еще недавно он числился безработным, сейчас со знанием дела орудует шпателем.

Хоть мужчина больше 20 лет проработал в ЖКХ, пришел тот час, когда его профессию жестянщика вытеснили современные технологии. В свои 50 с небольшим пришлось пойти на курсы и переучиться на штукатура-отделочника – это одна из самых востребованных сегодня специальностей. По государственной программе после курсов – гарантированное трудоустройство. И первые полгода центр занятости компенсирует нанимателю затраты на оплату труда работника-новичка.

Валерий Долинин, рабочий ЖЭС № 6 УЖРЭП Октябрьского района:

Без опыта работы меня бы не взяли. Зарабатывать деньги надо, вот таким образом зарабатываю.

– То есть, сидеть на месте – это не про вас?

– Нет, сами видите. На леса, вдвоем – и работаем.